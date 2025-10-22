Подорожчання проїзду у Львівській області в Дрогобичі впливає головним чином на тих, хто платить готівкою.

Подорожчання проїзду у Львівській області офіційно почало діяти в Дрогобичі, повідомляє Politeka.

Нові тарифи стосуються всіх пасажирів громадського транспорту і передбачають різні варіанти оплати. При готівковому розрахунку ціна підвищилась до 20 гривень, тоді як власники «Карти дрогобичанина» залишаються на попередньому тарифі. Для безконтактних банківських платежів встановлено 18 гривень, що стимулює користування електронними способами оплати.

Представники виконкому пояснюють, що оновлені тарифи дозволяють вести точний облік пасажиропотоку, оцінювати навантаження на маршрути та фіксувати кількість людей пільгових категорій. Безкоштовні поїздки гарантуються учасникам бойових дій, добровольцям АТО та ООС, військовим захисникам, громадянам з інвалідністю через війну та супроводжуючим, постраждалим від ЧАЕС, ветеранам служби, реабілітованим, дітям з інвалідністю, багатодітним сім’ям і членам родин загиблих чи зниклих безвісти.

Щомісячно пенсіонери, особи з інвалідністю III групи старші 60 років і опікуни дітей-сиріт мають право на 20 безкоштовних поїздок за наявності «Картки жителя Дрогобицької ТГ». Учні середніх закладів освіти можуть користуватися безоплатним проїздом до 19:30 щодня в навчальні дні, окрім вихідних, пред’являючи учнівський квиток.

Таким чином, подорожчання проїзду у Львівській області в Дрогобичі впливає головним чином на тих, хто платить готівкою. Власники карток громади продовжують користуватися транспортом за старими умовами, а нові тарифи та безготівкові платежі допомагають контролювати пасажиропотік і балансувати платні та пільгові категорії.

