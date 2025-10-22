Подорожание проезда во Львовской области в Дрогобыче влияет главным образом на тех, кто платит наличными.

Подорожание проезда во Львовской области официально начало действовать в Дрогобыче, сообщает Politeka.

Новые тарифы касаются всех пассажиров общественного транспорта и предусматривают разные варианты оплаты. При наличном расчете цена повысилась до 20 гривен, в то время как владельцы «Карты дрогобычанина» остаются на предыдущем тарифе. Для бесконтактных банковских платежей установлено 18 гривен, что стимулирует использование электронных способов оплаты.

Представители исполкома объясняют, что обновленные тарифы позволяют вести точный учет пассажиропотока, оценивать нагрузку на маршруты и фиксировать количество льготных категорий. Бесплатные поездки гарантируются участникам боевых действий, добровольцам АТО и ООС, военным защитникам, гражданам с инвалидностью из-за войны войны и сопровождающим, пострадавшим от ЧАЭС, ветеранам службы, реабилитированным, детям с инвалидностью, многодетным семьям и членам семей погибших или пропавших без вести.

Ежемесячно пенсионеры, лица с инвалидностью III группы старше 60 лет и опекуны детей-сирот имеют право на 20 бесплатных поездок при наличии «Карты жителя Дрогобычской ТГ». Учащиеся средних учебных заведений могут пользоваться бесплатным проездом до 19:30 ежедневно в учебные дни, кроме выходных, предъявляя учащийся билет.

Таким образом, подорожание проезда во Львовской области в Дрогобыче влияет главным образом на тех, кто платит наличными. Владельцы карт общины продолжают пользоваться транспортом по старым условиям, а новые тарифы и безналичные платежи помогают контролировать пассажиропоток и балансировать платные и льготные категории.

