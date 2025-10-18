Начало отопительного сезона 2025 в Запорожье планируется с учетом технической готовности города и прогнозов погоды.

Запорожье уже готово к началу отопительного сезона 2025 года, сообщает Politeka.

Такую информацию дает Иван Федоров, руководитель Запорожской областной военной администрации.

По его словам, город завершил подготовку всех котельных, тепловых сетей и коммунальных служб. Были проведены гидравлические испытания, подготовлено оборудование, а также продолжается дополнительное укрепление объектов критической инфраструктуры.

Федоров отметил, что запуск отопления состоится не раньше конца октября – начале ноября. Теплоснабжение начнется, когда среднесуточная температура в течение трех суток стабильно опустится ниже +8°C. «Коммунальные службы готовы включить отопление в любой момент, но решение будет приниматься только после установления холодной погоды, чтобы не тратить энергоресурсы раньше времени», – пояснил глава ЗОВА.

Прогнозы показывают, что до начала следующего месяца среднесуточная температура будет выше +8°C. В частности, 13–19 октября дневная температура ожидается +10…+13°C, ночная +1…+7°C. 20–26 октября – дневная +14…+15°C, ночная +7…+9°C. 27 октября – 2 ноября прогнозирует дневную +12…+15°C, ночную +6…+8°C. Первые дни ноября (4–7 числа) дневная +9…+11°C, ночная +4…+6°C, что позволит среднесуточной температуре снизиться до +7°C.

Следовательно, по предварительным оценкам, тепло в домах запорожцев может появиться после 5-7 ноября, когда погодные условия будут соответствовать нормам. Жителям следует заметить, что начало отопительного сезона 2025 года в Запорожье планируется с учетом технической готовности города и прогнозов погоды.

