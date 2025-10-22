Железнодорожники просят пассажиров отнестись к временным неудобствам с пониманием и учитывать новый график движения поездов в Черкасскую область.

Новый график движения поездов в Черкасскую область будет введен только в определенные дни октября, такое решение приняла "Укрзализныця" и предупредила украинцев, пишет Politeka.net.

Об этом говорится в сообщении "Укрзализныци" в Телеграмм .

В Черкасской области временно меняется график движения пригородных поездов в связи с проведением плановых ремонтных работ на участке железнодорожного сообщения. Новый график движения поездов в Черкасскую область необходим для обеспечения безопасного и бесперебойного передвижения поездов при обновлении путевого полотна и инфраструктуры.

В частности, 27, 28, 30 и 31 октября пригородный состав №6506 сообщением Им. Т. Г. Шевченко — Знаменка будет курсировать без остановок на остановочных платформах Водяное, Степное и Знаменка-2.

Такое временное ограничение позволит работникам железной дороги безопасно выполнить запланированные технические работы, не прерывая движение поездов по основному маршруту. Пассажирам, обычно пользующимся указанными остановками, рекомендуется заранее скорректировать свои поездки или воспользоваться альтернативными маршрутами.

После завершения ремонтных мероприятий движение экспресса №6506 будет возобновлено в обычном режиме. Железнодорожники просят пассажиров отнестись к временным неудобствам с пониманием и заранее уточнять актуальное расписание.

Кроме того, "Укрзализныця" отменяет экспрессы №165 "Харьков – Черкассы" и №65/66 "Харьков – Умань" из-за убыточности. 7 октября они проходят последний день.

Эти составы были важны для логистики между Черкасской, Днепропетровской и Харьковской областями. Средняя населенность составляла 76% и 89%, однако убытки от курсирования составили соответственно 3041 тыс. грн. При этом доход составил всего 470 тыс. грн (43 тыс. грн за рейс) и 380 тыс. грн (34,5 тыс. грн за рейс).

