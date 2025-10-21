Местные жители должны знать о введении ограничений движения транспорта в Полтавской области, поэтому рассказываем, кого именно они коснутся.

Ограничение движения транспорта в Полтавской области коснется одного из важных участков в Кременчуге, сообщает Politeka.

Как проинформировали на официальном сайте Кременчугского городского совета, с 20 по 31 октября на Крюковском мосту через Днепр в Полтавской области будет перекрыта одна полоса автопроезжей части.

Производственное подразделение "Кременчугская дистанция пути" сообщило, что работы будут проводить для восстановления элементов моста. Во время ремонтных мероприятий вводится ограничение движения транспорта в Полтавской области с 09:00 до 17:00.

Водители должны учитывать эти изменения и использовать альтернативные маршруты, чтобы избежать пробок и осложнений в проезде.

Кроме того, напомним, что в Полтаве по улице Алмазной планируется полное ограничение движения транспорта с 27 октября по 1 декабря 2025 года. Это связано с реконструкцией квартальной канализационной сети, выполняемой КП ПОР «Полтававодоканал».

Работы охватывают участок от перекрестка с улицей Игоря Дорошенко до перекрестка с улицей Ивана Мазепы. Для безопасности пешеходов и организации объезда установят дорожные знаки и ограждения. Подрядчик обязан после завершения работ восстановить благоустройство всего перекрытого участка.

Поэтому сразу в двух городах местным жителям стоит готовиться к временным неудобствам. Людям советуют выделять больше времени на дорогу и корректировать свой маршрут заранее. Это сбережет и время, и нервы.

Последние новости Украины:

Напомним, Politeka писала, Дефицит продуктов в Полтавской области: ситуация становится все напряженнее.

Также Politeka сообщала, Бесплатные продукты для ВПЛ и пенсионеров в Полтавской области: назван адрес, где можно найти поддержку.

Как сообщала Politeka, Гуманитарная помощь для пенсионеров в Полтавской области: что нужно сделать в первую очередь для получения.