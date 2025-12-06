В Одеській області зафіксовано новий етап подорожчання продуктів, що відчутно вплинуло на вартість основних товарів у супермаркетах, повідомляє Politeka.

Найбільше зміни торкнулися овочів, бакалії та молочної продукції, які традиційно користуються високим попитом серед мешканців.

Рис круглий цього місяця продається в середньому по 58,52 грн за кілограм. У різних мережах ціни відрізняються: Metro та Auchan пропонують 48,90 та 49,90, Megamarket – 55,30, а Novus – 79,99. Порівняно з листопадом середня вартість зросла на 1,25, демонструючи поступове підвищення цін на крупи.

Помідори сливка нині коштують у середньому 143,43 грн за кілограм. Найдешевше овочі можна придбати в Auchan – 115, найдорожче – у Megamarket, де кілограм продають за 186,30. За місяць середня ціна зросла на 15,57 через сезонний дефіцит та підвищений попит на свіжі овочі.

Молочні вершки Простонаше 10% в упаковці 200 мл оцінюються приблизно у 37,86 грн. Найнижчі розцінки зафіксовані у Metro та Novus – 35,90 і 35,99, а Megamarket пропонує 41,70. За місяць середня ціна підвищилася на 1,18, що відображає коливання вартості сировини та ринкові тенденції молочної продукції.

Аналітики радять звертати увагу на акційні пропозиції, купувати товари у великих упаковках та обирати альтернативні види круп і сезонні овочі, щоб економити без втрати харчової цінності.

Зростання цін на основні продукти залишається актуальним для сімейних бюджетів. Відстеження подорожчання продуктів у Одеській області допомагає планувати покупки та приймати зважені рішення при формуванні щоденних витрат.

