Надійшла чергова партія безкоштовних продуктів для ВПО та пенсіонерів у Сумській області.

Безкоштовні продукти для ВПО та пенсіонерів у Сумській області можна отримати, якщо відповідати критеріям вразливості, повідомляє Politeka.net.

Про це розповіли у пресслужбі Департаменту соціального захисту населення Сум.

Завдяки підтримці Global Empowerment Mission Ukraine (GEM) у партнерстві з Фондом Говарда Дж. Баффета, а також завдяки роботі координатора проєктів у Сумському регіоні, до місцевого департаменту соціального захисту надійшла чергова партія продуктових наборів для мешканців громади.

Нові безкоштовні продукти для ВПО та пенсіонерів у Сумській області дозволяють розширити коло отримувачів допомоги.

Отримати гуманітарну підтримку можуть громадяни, які належать до визначених категорій.

Серед них внутрішньо переміщені особи, котрі були змушені покинути свої домівки через війну.

Допомога також передбачена для мешканців громади, чиї домогосподарства зазнали руйнувань або пошкоджень унаслідок обстрілів та бойових дій.

Окрема категорія отримувачів — члени сімей захисників України, які перебувають у статусі безвісти зниклих.

При цьому підкреслюється, що всі категорії, окрім внутрішньо переміщених осіб, повинні бути зареєстровані на території Сумської міської територіальної громади. Це є обов’язковою умовою для отримання наборів.

Видача безкоштовних продуктів здійснюється у приміщенні Департаменту соціального захисту, де для громадян організовано спеціальний порядок прийому.

Для зручності мешканців діє консультаційна лінія, за якою можна отримати роз’яснення щодо процедури видачі та необхідних документів.

