Пришла очередная партия бесплатных продуктов для ВПЛ и пенсионеров в Сумской области.

Бесплатные продукты для ВПЛ и пенсионеров в Сумской области можно получить, если отвечать критериям уязвимости, сообщает Politeka.net.

Об этом рассказали в пресс-службе Департамента социальной защиты населения Сум.

Благодаря поддержке Global Empowerment Mission Ukraine (GEM) в партнерстве с Фондом Говарда Дж. Баффета, а также благодаря работе координатора проектов в Сумском регионе в местный департамент социальной защиты поступила очередная партия продуктовых наборов для жителей общины.

Новые бесплатные продукты для ВПЛ и пенсионеров в Сумской области позволяют расширить круг получателей помощи.

Получить гуманитарную поддержку могут граждане, относящиеся к определенным категориям.

Среди них внутренне перемещены лица, вынужденные покинуть свои дома из-за войны.

Помощь также предусмотрена для жителей общины, чьи домохозяйства подверглись разрушениям или повреждениям в результате обстрелов и боевых действий.

Отдельная категория получателей – члены семей защитников Украины, которые находятся в статусе без вести пропавших.

При этом подчеркивается, что все категории кроме внутренне перемещенных лиц должны быть зарегистрированы на территории Сумской городской территориальной общины. Это обязательное условие для получения наборов.

Выдача бесплатных продуктов осуществляется в помещении Департамента социальной защиты, где для граждан организован специальный порядок приема.

Для удобства жильцов действует консультационная линия, по которой можно получить разъяснения по процедуре выдачи и необходимых документов.

