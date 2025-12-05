Новая система оплаты проезда в Днепре позволяет пассажирам быстрее входить в транспорт, избегать контакта с наличными деньгами и контролировать свои поездки через смартфон.

В Днепре начала работать новая система оплаты проезда через приложение єДніпро, что упрощает процесс приобретения билетов и позволяет рассчитываться бесконтактно, сообщает Politeka.

По словам администрации сервиса, большинство проблем с оплатой связано с необходимостью обновления приложения или повторной авторизации по номеру телефона. После этих действий оплата производится без задержек.

Оплатить проезд можно несколькими способами. Через QR-код на главной странице приложения пользователь открывает QR-scanner, сканирует код в транспорте и оплачивает через Apple Pay или Google Pay.

Еще один вариант – сервис «Транспорт». Нужно выбрать QR-scanner, отсканировать код или воспользоваться Мой проездной для приобретения абонемента, а затем подтвердить оплату через мобильные платежные системы.

Новая система оплаты проезда в Днепре позволяет пассажирам быстрее входить в транспорт, избегать контакта с наличными деньгами и контролировать свои поездки через смартфон. Администрация советует обновлять приложение регулярно во избежание сбоев во время поездок.

Кроме того, в Днепре сообщалось о новом графике движения поездов.

В декабре на Днепропетровщине состоятся временные ограничения по движению отдельных пригородных поездов в связи с проведением ремонтных работ на инфраструктуре. Железнодорожники сообщают, что эти изменения вынуждены и имеют целью обеспечить безопасность движения в период активной подготовки к зимнему сезону.

С 8 по 11 декабря корректируется график движения экспресса 6277, соединяющий Лозовую с Днепром. В указанный период поезд будет отправляться со станции Павлоград 1 раньше обычного.

Последние новости Украины:

Напомним, Politeka писала, Бесплатные продукты для ВПЛ и пенсионеров в Днепропетровской области: украинцам раздают горячую еду.

Также Politeka сообщала, Выплаты для ВПЛ с 1 декабря в Днепропетровской области: на что могут рассчитывать украинцы в начале зимы.

Как сообщала Politeka, Работа для пенсионеров в Днепре: где готовы платить от 32 тысяч.