Дефицит продуктов в Днепре в последние недели заметно влияет на оптовые цены на популярные овощи, сообщают аналитики Politeka.

Согласно их данным, в конце текущей недели стоимость огурцов выросла примерно на 10% по сравнению с прошлой неделей. Теперь производители предлагают овощи в диапазоне 85–110 гривен за килограмм.

Эксперты объясняют, что повышение цен связано с сокращением объемов продукции на рынке. Большинство украинских тепличных хозяйств уже завершили сезон реализации огурцов, что привело к дефициту и дисбалансу между спросом и предложением.

Несмотря на ограниченное количество, украинские огурцы остаются востребованнее импортных аналогов. Дефицит продуктов в Днепре испытывает именно этот товар отечественного производства, что влияет на ценовую политику поставщиков.

Торговые сети продолжают отдавать предпочтение украинской продукции, даже если ее цена выше. Это связано с лучшим качеством местных овощей: они превосходят импортные по вкусу, внешнему виду и свежести.

Спрос со стороны ритейлеров остается стабильно высоким, что позволяет производителям постепенно повышать цены. Для магазинов важно сохранять качество, даже если это предполагает более дорогие закупки.

Специалисты отмечают, что, несмотря на повышение цен в последние недели, тепличные огурцы все еще продаются примерно на 10% дешевле, чем в тот же период прошлого года. Для потребителей овощи остаются доступными, хотя рынок демонстрирует тенденцию к постепенному удорожанию.

Аналитики советуют покупателям отслеживать изменения стоимости продукции и по возможности формировать запасы раньше времени. Это поможет избежать значительного дефицита овощей в пиковые периоды и обеспечит стабильный доступ к качественной продукции в течение всего сезона.

Источник: AgroReview.

