Дефицит продуктов в Харьковской области продолжает оказывать давление на рынок.

Дефицит продуктов в Харьковской области в этом сезоне стал особенно заметным из-за сокращения объемов капусты, сообщают аналитики рынка, сообщает Politeka.

По их данным, погодные колебания и ограниченные возможности для длительного хранения овощей оказали значительное влияние на урожайность.

Эксперты отмечают, что большая часть продукции не отвечает требованиям долгого хранения, что сокращает доступное предложение и повышает стоимость. Местные фермеры пытаются компенсировать потери, расширяя площади посевов, однако проблемы с хранилищами нивелируют эти усилия.

Специалисты отмечают, что Дефицит продуктов в Харьковской области продолжает оказывать давление на рынок, создавая условия для дальнейшего удорожания в зимний и весенний периоды. Население сталкивается с ограниченным ассортиментом и вынуждено планировать покупки раньше времени.

Рынок капусты остается циклическим: прибыльные сезоны стимулируют расширение производства, а годы с низкими прибылями заставляют фермеров сокращать вновь формирующий дефицит площади. Эксперты советуют развивать современные технологии выращивания и увеличивать количество овощехранилищ, чтобы стабилизировать рынок.

Кроме того, в Харьковской области также сообщали о дефиците хлеба.

Аналитики также отмечают, что структура посевов и действия аграриев формируют дополнительный риск удорожания муки. Уже сейчас ограниченные запасы продовольственной пшеницы определяют работу предприятий и становятся фактором ценовых колебаний. Это представляет угрозу продовольственной безопасности государства и повышает риск дефицита базовых продуктов.

Последние новости Украины:

Напомним, Politeka писала, Доплаты пенсионерам в Харьковской области: две категории украинцев смогут получить надбавку.

Также Politeka сообщала, Повышение тарифов на воду в Харьковской области: украинцам готовят новые платежки.

Как сообщала Politeka, Бесплатное жилье для ВПЛ в Харькове: как найти убежище.