Дефицит продуктов в Харьковской области в этом сезоне стал особенно заметным из-за сокращения объемов капусты, сообщают аналитики рынка, сообщает Politeka.
По их данным, погодные колебания и ограниченные возможности для длительного хранения овощей оказали значительное влияние на урожайность.
Эксперты отмечают, что большая часть продукции не отвечает требованиям долгого хранения, что сокращает доступное предложение и повышает стоимость. Местные фермеры пытаются компенсировать потери, расширяя площади посевов, однако проблемы с хранилищами нивелируют эти усилия.
Специалисты отмечают, что Дефицит продуктов в Харьковской области продолжает оказывать давление на рынок, создавая условия для дальнейшего удорожания в зимний и весенний периоды. Население сталкивается с ограниченным ассортиментом и вынуждено планировать покупки раньше времени.
Рынок капусты остается циклическим: прибыльные сезоны стимулируют расширение производства, а годы с низкими прибылями заставляют фермеров сокращать вновь формирующий дефицит площади. Эксперты советуют развивать современные технологии выращивания и увеличивать количество овощехранилищ, чтобы стабилизировать рынок.
Кроме того, в Харьковской области также сообщали о дефиците хлеба.
Аналитики также отмечают, что структура посевов и действия аграриев формируют дополнительный риск удорожания муки. Уже сейчас ограниченные запасы продовольственной пшеницы определяют работу предприятий и становятся фактором ценовых колебаний. Это представляет угрозу продовольственной безопасности государства и повышает риск дефицита базовых продуктов.
Последние новости Украины:
Напомним, Politeka писала, Доплаты пенсионерам в Харьковской области: две категории украинцев смогут получить надбавку.
Также Politeka сообщала, Повышение тарифов на воду в Харьковской области: украинцам готовят новые платежки.
Как сообщала Politeka, Бесплатное жилье для ВПЛ в Харькове: как найти убежище.