Початок опалювального сезону 2025 року в Полтаві наразі визначається виключно місцевою владою, незважаючи на оприлюднені постанови Кабінету міністрів України, повідомляє Politeka.

Інформація про те, що опалювальний сезон нібито скорочено до періоду з 1 листопада по 31 березня, є некоректною. Ці дати в документі стосуються лише технічних умов постачання газу та продовження дії фіксованих цін на блакитне паливо до 31 березня 2026 року.

Заступник генерального директора КП "Полтаватеплоенерго" Ігор Процай пояснив, що урядова постанова носить рекомендаційний характер і не визначає фактичного початку подачі тепла у місті. Традиційно запуск опалювального сезону відбувається тоді, коли середньодобова температура повітря тримається нижче +8°C протягом трьох діб поспіль. Таким чином, мешканці Полтави отримають тепло тільки після ухвалення відповідного рішення міською радою.

Міністерство енергетики наголошує, що інформація про старт опалювального сезону з 1 листопада є хибною. Постанова уряду встановлює лише покладення спеціальних обов’язків на суб’єктів ринку газу, визначаючи період з 1 листопада 2025 року до 31 березня 2026 року як опалювальний період у технічному сенсі. Це передбачає збереження фіксованих цін на газ для населення та виробників електроенергії, що забезпечує стабільність постачання в умовах воєнного часу.

За словами Ігоря Процая, рекомендації уряду спрямовані на економію газових ресурсів, адже в Україні через бойові дії пошкоджено близько 60% об’єктів видобутку. Відповідно, відтермінування початку подачі тепла підвищує шанси пройти зимовий період без перебоїв. На цей час офіційного рішення виконкому Полтавської міськради ще немає, тож тепло у будинках поки що не вмикають. КП "Полтаватеплоенерго" готове виконувати рішення місцевої влади одразу після його ухвалення, забезпечуючи безперебійну роботу системи теплопостачання та комфорт для мешканців.

Отже, початок опалювального сезону 2025 року в Полтаві залежить виключно від органів місцевого самоврядування, а урядова постанова виконує функцію технічного регулювання ринку газу та фіксації тарифів.

Джерело: Суспільне

Останні новини України:

Нагадаємо Politeka писала, Дефіцит продуктів у Полтавській області: ситуація стає все більш напружена.

Також Politeka повідомляла, Безкоштовні продукти для ВПО та пенсіонерів у Полтавській області: названо адресу, де можна знайти підтримку.

Як повідомляла Politeka, Гуманітарна допомога для пенсіонерів у Полтавській області: що потрібно зробити в першу чергу для отримання.