Начало отопительного сезона 2025 года в Полтаве определяется исключительно местными властями, несмотря на обнародованные постановления Кабинета министров Украины, сообщает Politeka.

Информация о том, что отопительный сезон якобы сокращен до периода с 1 ноября по 31 марта, некорректна. Эти даты в документе относятся только к техническим условиям поставки газа и продлению действия фиксированных цен на голубое топливо до 31 марта 2026 года.

Заместитель генерального директора КП "Полтаватеплоэнерго" Игорь Процай пояснил, что правительственное постановление носит рекомендательный характер и не определяет фактическое начало подачи тепла в городе. Традиционно запуск отопительного сезона происходит, когда среднесуточная температура воздуха держится ниже +8°C в течение трех суток подряд. Таким образом жители Полтавы получат тепло только после принятия соответствующего решения городским советом.

Министерство энергетики отмечает, что информация о старте отопительного сезона с 1 ноября ошибочна. Постановление правительства устанавливает только возложение специальных обязанностей на субъектов рынка газа, определяя период с 1 ноября 2025 года по 31 марта 2026 года как отопительный период в техническом смысле. Это подразумевает сохранение фиксированных цен на газ для населения и производителей электроэнергии, что обеспечивает стабильность поставок в условиях военного времени.

По словам Игоря Процая, рекомендации правительства направлены на экономию газовых ресурсов, ведь в Украине из-за боевых действий повреждено около 60% объектов добычи. Соответственно, отсрочка начала подачи тепла увеличивает шансы пройти зимний период без перебоев. В настоящее время официального решения исполкома Полтавского горсовета еще нет, поэтому тепло в домах пока не включают. КП "Полтаватеплоэнерго" готово выполнять решение местных властей сразу после его принятия, обеспечивая бесперебойную работу системы теплоснабжения и комфорт для жителей.

Итак, начало отопительного сезона 2025 в Полтаве зависит исключительно от органов местного самоуправления, а правительственное постановление выполняет функцию технического регулирования рынка газа и фиксации тарифов.

Источник: Суспільне

