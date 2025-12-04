Серед основних причин подорожчання проїзду в Рівненській області є зростання витрат на автостанційні послуги, військовий збір, паливо, стоянки, страхові поліси та техогляд

Подорожчання проїзду в Рівненській області зачепить низку міжміських та приміських маршрутів, зокрема напрям Рівне–Сарни, повідомляє Politeka.

У регіоні поступово змінюють розцінки на автобусних рейсах, повідомив заступник керівника обласного управління інфраструктури Віталій Харковець.

Посадовець зазначив, що перевізники подали розрахунки ще навесні, після чого влада погодила нову ставку — 2,25 грн за пасажирокілометр замість попередніх 1,9.

Підвищення становить близько 19%. На коротких шляхах вартість збільшилась приблизно на 5 гривень, а на далеких — до 50, якщо маршрут перевищує 150 кілометрів.

Частина напрямків, зокрема у бік Здолбунова та Шпанова, оновила тарифи 8 листопада. У Рівненському районі зміни набрали чинності сьогодні та охопили Тучин, Забороль, Олександрію, Любомирку й Кам’яну Гору.

Харковець наголосив, що протягом найближчих тижнів оновлення тарифних сіток відбудеться майже на всіх лініях. За його словами, документи на Сарни вже узгоджені, однак практичне застосування очікується пізніше.

Серед основних причин подорожчання проїзду в Рівненській області він назвав зростання витрат на автостанційні послуги, військовий збір, паливо, стоянки, страхові поліси та техогляд. Значний вплив має й падіння пасажиропотоку приблизно на половину.

Чиновник додав, що цього літа оголосили конкурси на понад півсотні маршрутів, але не отримали жодної заявки. Низка напрямків залишається вільною через нерентабельність, що й змушує перевізників переглядати ціни.

До слова, підвищення цін на Рівненщині торкнулося й комунальних послуг. Зокрема, подорожчала вода.

Джерело: Рівне Медіа

