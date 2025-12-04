Среди основных причин подорожания проезда в Ровенской области рост расходов на автостанционные услуги, военный сбор, топливо, стоянки, страховые полисы и техосмотр

Подорожание проезда в Ровенской области затронет ряд междугородних и пригородных маршрутов, в частности направление Ровно-Сарны, сообщает Politeka.

В регионе постепенно меняют расценки на автобусных рейсах, сообщил заместитель руководителя областного управления инфраструктуры Виталий Харковец.

Чиновник отметил, что перевозчики подали расчеты еще весной, после чего власти согласовали новую ставку — 2,25 грн за пассажирокилометр вместо предыдущих 1,9.

Повышение составляет около 19%. На коротких путях стоимость увеличилась примерно на 5 гривен, а на дальних - до 50, если маршрут превышает 150 километров.

Часть направлений, в частности, в сторону Здолбунова и Шпанова, обновила тарифы 8 ноября. В Ровенском районе изменения вступили в силу сегодня и охватили Тучин, Забороль, Александрию, Любомирку и Каменную Гору.

Харьковец отметил, что в ближайшие недели обновление тарифных сеток состоится почти на всех линиях. По его словам, документы на Сарны уже согласованы, однако практическое применение ожидается позже.

Среди основных причин удорожания проезда в Ровенской области он назвал рост расходов на автостанционные услуги, военный сбор, топливо, стоянки, страховые полисы и техосмотр. Значительное влияние оказывает и падение пассажиропотока примерно на половину.

Чиновник добавил, что этим летом объявили конкурсы более полусотни маршрутов, но не получили ни одной заявки. Ряд направлений остается свободным из-за нерентабельности, что заставляет перевозчиков пересматривать цены.

К слову, повышение цен в Ровенской области коснулось и коммунальных услуг. В частности, подорожала вода.

Источник: Ровно Медиа

