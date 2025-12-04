Мешканцям рекомендують заздалегідь підготуватись до графіку відключення світла у Кіровоградській області 5 грудня.

Вводиться графік відключення світла в Кіровоградській області на 5 грудня через планові технічні роботи, повідомляє Politeka.net.

Про це попередили у прес-службі кількох селищних рад регіону.

Знеструмлення триватимуть у багатьох населених пунктах. Графік відключення світла в Кіровоградській області на 5 грудня було введено через масштабні ремонтні роботи в регіоні.

5 грудня електропостачання буде частково відсутнє з 10 до 16 години в населеному пункті Водяне за адресами:

Бережна, 1, 5-6, 13-14;

Вишнева, 2-13, 15, 17-27, 32, 36, 38, 40, 42, 44, 46, 48, 50, 54, 56, 62, 66, 68, 71-72, 74, 76, 78, 82, 84, 86, 88, 96, 98, 100, 102, 104, 108, 110, 112, 114, 116, 118, 124, 126, 128, 130;

Лісова, 1;

Петра Коваля, 3-4, 7-11, 13;

Степова, 1, 4, 7-8, 10-12, 12а, 16-17, 19, 19а, 22, 30, 35, 39, 41;

Центральна, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 19-21, 30, 32-34, 36, 38, 40, 42, 44.

Крім цього вимкнення вводяться цього дня з 9 до 17 години у населеному пункті Олександрія на вулицях:

Анатолія Перепаді, 1К1, 1К3, 1К4, 1К5, 7-12, 14-15, 17-21, 23-26, 26А, 27-30, 32-49, 49А, 50-53, 56, 58-60, 62-64, 66-67, 69, 71-76, 78-95, 97-101, 103, 105, 107, 111, 115, 119, 121, 123, 125, 131, 133;

Андрія Демченка, 1, 3-4, 6-11, 12А, 13-14, 16, 20, 22, 22А, 24, 26, 28, 30;

Бориса Нечерди, 1, 3, 5-8, 10-11, 13, 15;

Будівельників просп., 1, 1А, 1Б, 2, 4, 6, 6А, 7-11, 13, 15, 17-24, 26-27, 29, 31;

Вавілова пров., 1, 3-4, 6-10, 14, 16;

Василя Вибрика, 1-3, 3А, 5, 7-8, 11, 15, 25, 27, 29, 33, 35, 37;

Героїв Крут, 3, 6-7, 10-16, 16А, 17-21, 25-30, 32-38, 40-42, 44, 46, 48;

Героїв Рятувальників, 1-2, 4-18, 20-32, 34, 36, 38, 40, 42;

Джерельна, 1, 4, 8, 10, 12, 14, 18, 22;

Дмитра Вишневецького, 2-11, 14-15, 15А, 16-20, 22-26, 28-32, 34, 36, 38, 40, 42, 44, 46, 50, 52, 54, 56, 58, 60, 62;

Євгена Чикаленка, 1, 3, 6-13, 15-16, 18-28, 30, 32, 34, 36, 38, 40, 42, 42А;

Івана Багряного, 1, 1А, 3, 3А, 4-5, 5А, 6-7, 7А, 9;

Івана Виговського, 3-19, 22, 24;

Іллі Звєрєва, 3, 6-8, 10;

Іллі Шевченка, 5, 9-10, 12;

Квіткова, 1, 7, 35, 37, 41, 43, 45, 49, 51, 53;

Кленова, 3-4, 10;

Котляревського, 3-7, 9-12, 14-17, 19, 21;

Кринична, 3, 11;

Леоніда Коваленка, 1-6, 8-11, 13-18, 20, 22, 24, 26;

Лісова, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20;

Марусі Чурай, 1, 3-6, 9-10, 12-14, 17, 19-21, 23-24, 27-33, 35, 37-39, 41-46, 48;

Миколаївська, 1-4, 6-7, 9, 11-16, 18, 21-24, 26, 28-32, 34, 37, 39;

Миколи Борисова, 1, 1а, 2, 2А, 2Б, 3, 3А, 4, 4А, 5, 5А, 6-8, 10-14, 16-21, 21А, 22-23, 23А, 24, 25А, 26, 26А, 30;

Одеська, 1-10, 12-18, 22, 26-27, 29, 31, 33, 35-36;

Озерна, 1, 5, 9, 13;

Олександра Козьми, 1, 3, 5, 9, 11, 13, 15, 17, 19, 21, 23, 25, 27, 29, 31;

Остапа Вишні, 6;

Рєпіна, 1А, 2, 2А, 3-4, 6-8, 10-12, 12А, 13-15, 17-19, 21-22, 24-26, 28, 30;

Самійла Величка, 1-2, 8, 91, 27, 31, 35;

Сторожівська, 2-5, 5А, 6, 8, 8А, 9-13, 14А, 14Б, 15-16, 18-23, 25, 27, 29, 29А, 31, 33;

Фабрична, 3, 5-11, 13-23, 25-30, 30А, 30Б, 31-32, 32А, 33-39, 41, 43, 47, 49, 51, 53, 55;

Черкаська, 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 19, 21, 23, 25, 29, 37.

Також будуть діяти знеструмлення з 9:00 до 17:00 в гаселеному пункті Новоархангельськ за адресами:

Далека, 1, 3, 3а, 4-7, 9, 11-13, 13а, 14-15, 15а, 15Б, 15г, 15д, 15Е, 16-18, 20-21, 23, 25, 27, 27а, 29, 31, 33, 35, 37, 39а, 41, 45, 45а, 47, 49;

Котляревського, 85, 87, 89, 91, 93, 95, 97а, 99-101, 103, 105-113, 115, 116б, 117-122, 125-126, 128, 128а;

Лісна, 1-2, 2а, 3-4, 6, 8, 14, 14а, 14б, 16, 22, 28, 30;

Садова, 147, 151, 153, 157, 159;

Сонячна, 22, 24.

Заплановані обмеження з 9:00 до 17 години у населеному пункті Синюха на вулицях:

Слави, 5, 7-17, 19-20, 23, 25, 29-30, 36-37, 39-43, 46, 48, 50-54, 58, 60-63, 65-69, 71-75, 78-79, 86-89, 91-92, 94, 99, 101;

Степова, 1, 3-7, 10, 12, 14, 17-19, 21-24, 27, 27а, 28-33, 35-37, 39, 42, 44-45, 47-48, 51-54, 57, 59, 71, 73, 75, 79, 81;

Шишова, 2, 4-5, 7, 9, 12-14, 16, 22-23, 26, 28, 30-31, 33, 35-38, 40-41, 43, 45, 47, 49, 55, 59-63, 66-67, 70, 72-73, 76, 79, 81-84, 86-88, 90, 93, 95-96, 100, 106, 108, 110, 116, 126, 128, 130, 134, 136.

До того ж варто бути готовими до обмежень мешканцям Скалеве з 9 до 17 години, що проживають за адресами:

Джелілова, 15-16, 18-19;

Іващенка, 2-5, 9-10, 12-17, 19-21, 23, 25-27, 29-30, 32, 34, 36-37, 39-40, 43, 46-47, 49, 53, 57-62, 64, 70, 76, 78, 82, 94;

Махоніна, 10, 23-24, 28-29, 33;

Михайліна, 1-2, 4, 6-16, 18-19, 21, 23;

Молодіжна, 2-3, 5-6, 14, 16, 18-19, 21-24, 27, 30, 32, 34, 40-49, 51-68, 70-72, 74-75, 81, 83, 85, 87;

Набережна, 2, 4, 6-10, 15, 17, 21, 23, 25;

Садова, 6, 8, 10, 12;

Степова, 2, 9, 11;

Українська, 2-7, 7а, 8-12, 14-15, 17-21, 23-27, 29-32, 35-39, 42, 48, 52.

Мешканцям рекомендують заздалегідь підготуватися до графіку відключення світла в Кіровоградській області, а також зазначається, що будь-якої миті можуть запровадити стабілізаційні та аварійні графіки.

Актуальний графік відключень електроенергії для Кіровоградської області можна знайти на офіційному сайті ПрАТ «Кіровоградобленерго».

Як дізнатися про відключення:

На сайті «Кіровоградобленерго»:

Перейдіть за посиланням.

У розділі «Інформація для клієнтів» знайдіть «Графіки обмежень, аварійних і погодинних відключень».

Ви також можете скористатися функцією «Пошук відключень за адресою», щоб знайти графік для конкретного населеного пункту та адреси.

