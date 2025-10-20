Новый график движения транспорта в Харькове придаст больше удобства в передвижении местных жителей в пределах областного центра.

Новый график движения транспорта в Харькове подразумевает дополнительный автобусный маршрут, сообщает Politeka.

Как проинформировали в местном тематическом канале в Телеграмме, начиная местные жители снова могут пользоваться маршрутом, возобновившим работу после перерыва.

Новый график движения транспорта в Харькове предусматривает возвращение на линию автобуса №59, курсирующего от станции метро «Индустриальная» до улицы Библика, 4-А.

Как говорится в сообщении, рейс будет работать каждый день, охватывая основные направления в городе. Поэтому теперь пассажиры могут удобно добраться до работы, учебы или поликлиники без необходимости пересадки.

Маршрут проходит через проспект Героев Харькова, улицы Роганскую и Мира, а также будет проходить по Библику. Это удобное направление для жителей индустриальной части города, соединяющего густонаселенные районы метро.

Новый график движения транспорта в Харькове выглядит так: в сторону станции метро «Индустриальная» автобус отправляется от Библика, 4-А в 07:20, 08:10, 09:00, 09:50, 11:45, 12:35, 13:25, 14:15, 14:15, 1 17:45.

До 18-й поликлиники он доезжает через 4 минуты. В обратном направлении, он отправляется в 07:45, 08:35, 09:25, 11:20, 12:10, 13:00, 13:50, 14:50, 15:40, 16:30, 17:20 и 18:10. Остановка на Бекетове расположена за семь минут до конечной точки.

Городские службы отмечают, что расписание разрабатывалось с учетом потребностей пассажиров и транспортной нагрузки в разные часы суток. Потому все сделали так, чтобы избежать больших интервалов в пиковые часы.

