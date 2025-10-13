Подорожчання продуктів у Харкові торкнулося не всіх товарів, повідомляє Politeka.

Під час відвідин місцевих ринків журналісти видання "Думка" зафіксували актуальні ціни на основні товари, які входять у типовий продуктовий кошик.

Подорожчання продуктів у Харкові торкається насамперед м’ясної продукції, а овочі, завдяки новому врожаю, злегка дешевшають і залишаються доступними для більшості.

Картопля на початку вересня коштує 17-19 гривень за кілограм, огірки – від 35 до 45, помідори – від 38, цибуля – від 15, капуста – від 18, перець – від 30, баклажани – від 25, морква – від 20, буряк – від 15.

Вартість кавуна та дині коливається від 12 до 28 грн за кілограм, яблука - від 30, кукурудза та кабачки - від 12.

Пенсіонери та інші містяни стоять у чергах біля магазинів та ринкових точок, де продукція коштує дешевше. Таксист Геннадій розповідає, що в Індустріальному районі є магазин, де картопля коштує як на оптових точках Кінного ринку, 16-17 грн за кілограм.

Водночас ситуація з м’ясом абсолютно інша. Цінник на курятину та свинину зріс помітно. Курка домашня коштує 135 за кг, філе куряче – 229, телятина борщова – 200, ребро свиняче – 250, підчеревина свиняча – 240, відбивна телятина – 300.

Порівняно з минулим роком вартість курячого філе виросла більш ніж на 40%, курки - на 27%, яловичини - на 25%, свинини - від 20 до 80% залежно від виду м’яса.

Експерти пояснюють, що подорожчання продуктів у Харкові пов’язане з підвищенням вартості кормів, дефіцитом робочої сили, зростанням логістичних та енергетичних витрат.

