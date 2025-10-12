Попит на безкоштовне житло для ВПО у Дніпропетровській області продовжує зростати, адже чимало людей були змушені залишити свої оселі через війну.

У Дніпропетровській області діє кілька програм і сервісів, що допомагають для ВПО знайти безкоштовне житло, повідомляє Politeka.

Безкоштовне житло для ВПО у Дніпропетровській області можна знайти як завдяки державним ініціативам, так і через приватні пропозиції.

Міністерство розвитку громад та територій наголошує, що наразі до процесу розміщення переселенців долучаються різні структури: від місцевих органів влади до звичайних мешканців, які готові прийняти людей у свої домівки.

У міністерстві зазначають, що знайти прихисток можна як через офіційні сервіси, так і через волонтерські платформи, які постійно оновлюють інформацію про доступні варіанти безкоштовного житла для ВПО у Дніпропетровській області.

Найпопулярнішим сервісом для пошуку є портал «Прихисток». Саме тут українці можуть знайти дах над головою, обравши потрібний населений пункт і заповнивши коротку анкету.

Після цього система пропонує варіанти, вказуючи умови, кількість місць та контакти власників. Процес максимально простий, щоб переселенці могли оперативно знайти нове тимчасове помешкання.

Ще один ресурс - платформа «Допомагай», створена небайдужими активістами. Вона працює за тим самим принципом, але орієнтується переважно на особисті ініціативи громадян.

Окрім приватних ініціатив, помешканням також забезпечує місцева влада. Обласні військові адміністрації та органи місцевого самоврядування надають переселенцям соціальний дах над головою у місцях компактного поселення.

Це можуть бути гуртожитки, комунальні будівлі чи спеціально переобладнані приміщення, де є все необхідне для життя.

