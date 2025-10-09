Новий графік руху поїздів з Одеси введено лише на тимчасовий період через масштабні роботи на українській залізниці, повідомляє Politeka.net.

Про це йдеться в повідомленні "Укрзалізниці" в Телеграмі.

У зв’язку з проведенням планових ремонтних робіт на залізничних коліях найближчими днями відбудуться зміни у графіку руху та маршрутах деяких приміських поїздів. Залізнична компанія закликає пасажирів уважно ознайомитися з оновленим розкладом та заздалегідь планувати свої поїздки, аби уникнути можливих незручностей.

Зокрема, 11 жовтня новий графік руху поїздів з Одеси торкнеться таких рейсів:

приміський поїзд №6404, який курсує за маршрутом Одеса – Мартинівська;

приміський поїзд №6407, що прямує у зворотному напрямку – Мартинівська – Одеса.

Також протягом двох днів – 11 та 12 жовтня – буде новий графік руху поїздів з Одеси ще двох рейсів:

приміського поїзда №6414, який вирушає з Одеси до станції Помічна;

приміського поїзда №6413, що слідує з Помічної до Одеси.

Залізничники пояснюють, що проведення ремонтних робіт на окремих ділянках колій є необхідним для підвищення безпеки руху, покращення якості перевезень та забезпечення комфортних умов для пасажирів у майбутньому. Тимчасові зміни в розкладі – це невід’ємна частина таких технічних заходів, тому пасажирів просять поставитися до них із розумінням.

Актуальну інформацію про час відправлення та прибуття приміських поїздів можна уточнити на офіційному сайті залізниці, у квиткових касах або в довідкових службах вокзалів. Планування маршруту заздалегідь допоможе уникнути незручностей і зробить поїздку комфортною навіть під час проведення ремонтних робіт.

