Новий графік руху поїздів з Одеси введено лише на тимчасовий період через масштабні роботи на українській залізниці, повідомляє Politeka.net.
Про це йдеться в повідомленні "Укрзалізниці" в Телеграмі.
У зв’язку з проведенням планових ремонтних робіт на залізничних коліях найближчими днями відбудуться зміни у графіку руху та маршрутах деяких приміських поїздів. Залізнична компанія закликає пасажирів уважно ознайомитися з оновленим розкладом та заздалегідь планувати свої поїздки, аби уникнути можливих незручностей.
Зокрема, 11 жовтня новий графік руху поїздів з Одеси торкнеться таких рейсів:
- приміський поїзд №6404, який курсує за маршрутом Одеса – Мартинівська;
- приміський поїзд №6407, що прямує у зворотному напрямку – Мартинівська – Одеса.
Також протягом двох днів – 11 та 12 жовтня – буде новий графік руху поїздів з Одеси ще двох рейсів:
- приміського поїзда №6414, який вирушає з Одеси до станції Помічна;
- приміського поїзда №6413, що слідує з Помічної до Одеси.
Залізничники пояснюють, що проведення ремонтних робіт на окремих ділянках колій є необхідним для підвищення безпеки руху, покращення якості перевезень та забезпечення комфортних умов для пасажирів у майбутньому. Тимчасові зміни в розкладі – це невід’ємна частина таких технічних заходів, тому пасажирів просять поставитися до них із розумінням.
Актуальну інформацію про час відправлення та прибуття приміських поїздів можна уточнити на офіційному сайті залізниці, у квиткових касах або в довідкових службах вокзалів. Планування маршруту заздалегідь допоможе уникнути незручностей і зробить поїздку комфортною навіть під час проведення ремонтних робіт.
Останні новини України:
Нагадаємо Politeka писала, Грошова допомога для пенсіонерів в Одеській області: в ПФУ попередили, що робити після зупинки виплат.
Також Politeka повідомляла, Початок опалювального сезону 2025 в Одеській області: коли містяни матимуть тепло.
Як повідомляла Politeka, Підвищення тарифів на воду в Одеській області: скільки тепер доведеться заплатити.