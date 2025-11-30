Українці, які були змушені залишити свої домівки через війну, тепер можуть скористатися безкоштовним житлом для ВПО у Дніпропетровській області.

Безкоштовне житло для ВПО у Дніпропетровській області дає дах над головою в новій громаді, повідомляє Politeka.

За інформацією пресслужби Міністерства розвитку громад та територій України, безкоштовне житло для ВПО у Дніпропетровській області можна отримати у різних формах.

Це можуть бути приватні квартири та будинки, комунальні приміщення або державні установи, які готові прийняти переселенців.

Для пошуку безкоштовного житла для ВПО у Дніпропетровській області від фізичних осіб, держава створила онлайн-сервіс "Прихисток".

Там громадяни можуть обрати регіон, вказати кількість членів сім’ї та знайти актуальні оголошення. Після цього залишається лише зв’язатися з власником та домовитися про поселення.

Волонтери розробили подібний ресурс "Допомагай", який також дає змогу швидко знаходити помешкання та отримувати консультації.

Місцева влада також активно долучається до розміщення новоприбулих українців з небезпечних регіонів. Обласні військові адміністрації та органи місцевого самоврядування надають переселенцям соціальне приміщення у місцях компактного поселення.

Ті, хто хоче оселитися у таких комплексах, повинні повідомити про своє прибуття відповідальним особам під час евакуації, гуманітарним штабам або місцевій владі через гарячі лінії.

Для тих, хто перебуває у місцях компактного поселення, телефон гарячої лінії (096) 058-83-76, Міністерство реінтеграції 15-48, а також гаряча лінія Уповноваженого з питань переселенців (066) 813-62-39.

