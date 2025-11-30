Повний графік відключення світла на тиждень з 1 по 7 грудня в Полтавській області доступний на сайті компанії.

Графік відключення світла на тиждень з 1 по 7 грудня в Полтавській області оприлюднив АТ «Полтаваобленерго», повідомляє Politeka.

Таку інформацію надають на сайті Чорнухинської громади.

Плановий ремонт зачепить кілька населених пунктів Лубенського району, включно з Чорнухинською територіальною громадою.

1 грудня тимчасові перерви очікуються у селах Загребелля, Луговики, Грушківка, Короваї, Лутайка, Польове, Саївка, Сербинівка, Слободо-Петрівка та Вороньки. Роботи включають технічне обслуговування мереж та виконання завдань за річною програмою ремонтів. Наприклад, у селі Загребелля світла не буде з 09:00 до 15:00 на вулицях Надрічанська та Перемоги.

2 грудня вимкнення торкнеться сіл Пізники, Бубни, Луговики, Білоусівка та смт. Чорнухи. Причини — як планове технічне обслуговування, так і чистка трас ЛЕП та роботи за інвестиційною програмою. Зокрема, у Пізниках роботи проходитимуть з 08:00 до 16:00 на вулицях Буцівка, Лісний провулок та Шевченка.

3 числа ремонт відбудеться у Хейлівщині, Галявому та Ковалях. Перерви в електропостачанні заплановані з ранку до другої половини дня. Роботи пов’язані з технічним обслуговуванням та розчищенням ліній електропередачі.

АТ «Полтаваобленерго» закликає мешканців уважно стежити за повідомленнями про відключення та заздалегідь планувати користування електроприладами. Диспетчерська служба нагадує про можливі зміни у графіку через погодні умови або аварійні ситуації.

Повний графік відключення світла на тиждень з 1 по 7 грудня в Полтавській області доступний на сайті компанії та в місцевих ЗМІ, що дозволяє планувати дії без шкоди для повсякденного життя.

