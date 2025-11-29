Подорожчання продуктів у Одеській області стало помітним для місцевих жителів та покупців супермаркетів, повідомляють регіональні огляди цін, повідомляє Politeka.

Зростання вартості відчутне на ринку та у великих торговельних мережах, що впливає на бюджет домогосподарств та щоденні витрати.

Під час моніторингу супермаркетів експерти зафіксували різницю у цінниках молочних виробів. Так, молоко з жирністю 2,5% коштує 67,99 гривень за 950 г, тоді як продукт із жирністю 3,2% продають по 78,49 за аналогічний обсяг. Різні бренди йогуртів, сметани та безлактозних позицій також мають відчутні коливання вартості, що залежить від виробника та упаковки.

У категорії сирів спостерігається схожа ситуація. Сири Premialle Felata пропонуються за 68,49 грн за 160 г, а позиції бренду Ферма у форматі фелатта – 64,99 за 180 г. Бринза того ж виробника продається по 56,99 за 180 г. Такі зміни змушують покупців планувати покупки більш ретельно, обираючи товари відповідно до смакових уподобань та фінансових можливостей.

Ціни на яйця продовжують залишатися чутливими до сезонності та попиту. Десяток XL від торгової марки «Квочка» коштує 95,49 гривень, а позиція «Премія» – 79,49. Це відображає загальну тенденцію ринку, де високий попит і обмежена пропозиція підтримують стабільне зростання вартості.

Подорожчання продуктів у Одеській області також зафіксували на ринку «Привоз». Серед овочів огірки продають у середньому по 100 грн за кілограм, помідори – від 50 до 90 гривень, солодкий перець – від 30 до 70, а гострий – близько 100. Картопля пропонується в діапазоні 30–40, цибуля та буряк – 25–40, білокачанна капуста – від 25 до 45, пекінська – від 40.

Фрукти демонструють різну цінову динаміку. Яблука коштують від 40 до 60 грн, груші – від 40 до 120 гривень, виноград – 50–100, хурма – 80–90, корольок – 100–110, банани – 60–80 за кілограм. Така різниця зумовлена сезонністю та рівнем доступності продукції на ринку.

Аналітики відзначають, що подорожчання продуктів у Одеській області має неоднорідний характер: деякі категорії демонструють стрімке зростання, тоді як інші залишаються стабільними. Споживачам рекомендують порівнювати ціни у різних точках продажу, звертати увагу на локальні пропозиції та планувати закупівлі з урахуванням сезонних коливань, щоб оптимізувати витрати.

