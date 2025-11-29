Подорожание продуктов в Одесской области стало заметно для местных жителей и покупателей супермаркетов, сообщают региональные обзоры цен, сообщает Politeka.

Рост стоимости ощутим на рынке и в крупных торговых сетях, что влияет на бюджет домохозяйств и ежедневные расходы.

В ходе мониторинга супермаркетов эксперты зафиксировали разницу в ценниках молочных изделий. Так, молоко с жирностью 2,5% стоит 67,99 гривен за 950 г, в то время как продукт с жирностью 3,2% продают по 78,49 за аналогичный объем. Различные бренды йогуртов, сметаны и безлактозных позиций имеют ощутимые колебания стоимости, зависящей от производителя и упаковки.

В категории сыров наблюдается похожая ситуация. Сыры Premialle Felata предлагаются за 68,49 грн за 160 г, а позиции бренда Ферма в формате фелатта – 64,99 за 180 г. Бринза того же производителя продается по 56,99 за 180 г. Такие изменения заставляют покупателей планировать покупки более тщательно, выбирая товары в соответствии с вкусами.

Цены на яйца продолжают оставаться чувствительными к сезонности и спросу. Десяток XL от торговой марки «Наседка» стоит 95,49 гривен, а позиция «Премия» – 79,49. Это отражает общую тенденцию рынка, где высокий спрос и ограниченное предложение поддерживают устойчивый рост стоимости.

Подорожание продуктов в Одесской области также зафиксировано на рынке "Привоз". Среди овощей огурцы продают в среднем по 100 грн за килограмм, помидоры – от 50 до 90 гривен, сладкий перец – от 30 до 70, а острый – около 100. Картофель предлагается в диапазоне 30–40, лук и свекла – 25–45, бело – от 40.

Фрукты демонстрируют разную ценовую динамику. Яблоки стоят от 40 до 60 грн, груши – от 40 до 120 гривен, виноград – 50–100, хурма – 80–90, королек – 100–110, бананы – 60–80 за килограмм. Такая разница обусловлена ​​сезонностью и уровнем доступности продукции на рынке.

Аналитики отмечают, что подорожание продуктов в Одесской области носит неоднородный характер: некоторые категории демонстрируют стремительный рост, в то время как другие остаются стабильными. Потребителям рекомендуют сравнивать цены в разных точках продаж, обращать внимание на локальные предложения и планировать закупки с учетом сезонных колебаний, чтобы оптимизировать затраты.

