Работа для пенсионеров в Днепропетровской области представлена ​​несколькими предложениями от местных работодателей, открытых к сотрудничеству с старшими людьми, сообщает Politeka.

Актуальные варианты размещены на платформе work.ua.

В Днепре компания «Продрезерв 5» ищет кладовщика для работы на пищевом складе. Предлагается официальное оформление, рабочая неделя с понедельника по пятницу с 8:00 до 17:00 и заработная плата 22 000 гривен. Требования включают в себя опыт от года, знание Excel и желательно 1С, ответственность, дисциплину и готовность к нагрузкам. Основные обязанности – прием и выдача продукции, ведение учета, проверка документации и соблюдение условий хранения товара.

Еще одна вакансия – разнорабочий в поселке Обуховка. Предложение обнародовала строительная компания ФЛП Симонов В.А. Заработная плата – от 26 000 до 35 000 гривен с выплатами трижды в месяц. Работодатель предоставляет доставку с вокзала, обеспечивает спецодежду и весь необходимый инвентарь. Опыт не требуется: важны трудолюбие, физическая выносливость и положительное отношение. Для людей постарше предусмотрена поддержка коллектива и возможность обучения на месте.

Также сервис Glovo приглашает курьеров в Днепре. Возможна доставка пешком, на велосипеде, мотоцикле или автомобиле. Доход может достигать 45 000 гривен в месяц, а бонусы для водителей – до 2 000 гривен еженедельно. Среди преимуществ – страхование, гибкий график и частые выплаты.

Итак, работа для пенсионеров в Днепропетровской области включает несколько направлений — складскую деятельность, строительство и доставку. Каждый может выбрать условия, соответствующие его возможностям и опыту, получая стабильный доход и социальные гарантии.

