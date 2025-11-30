Полный график отключения света в неделю с 1 по 7 декабря в Полтавской области доступен на сайте компании.

График отключения света на неделю с 1 по 7 декабря в Полтавской области обнародовал АО "Полтаваоблэнерго", сообщает Politeka.

Такую информацию предоставляют на сайте Чернухинского общины.

Плановый ремонт коснется нескольких населенных пунктов Лубенского района, включая Чернухинскую территориальную громаду.

1 декабря временные перерывы ожидаются в селах Загребелье, Луговики, Грушковка, Короваи, Лутайка, Полевое, Саевка, Сербиновка, Слободо-Петровка и Вороньки. Работы включают в себя техническое обслуживание сетей и выполнение задач по годовой программе ремонтов. К примеру, в селе Загребелье света не будет с 09:00 до 15:00 на улицах Надричанска и Победы.

2 декабря отключение коснется сел Позники, Бубны, Луговики, Белоусовка и пгт. Чернухи. Причины как плановое техническое обслуживание, так и чистка трасс ЛЭП и работы по инвестиционной программе. В частности, в Поздниках работы будут проходить с 08:00 до 16:00 на улицах Буцовка, Лесной переулок и Шевченко.

3 числа ремонт состоится в Хейловщине, Галявом и Ковалях. Перерывы в электроснабжении запланированы с утра до второй половины дня. Работы, связанные с техническим обслуживанием и расчисткой линий электропередачи.

АО «Полтаваоблэнерго» призывает жителей внимательно следить за сообщениями об отключении и заранее планировать использование электроприборов. Диспетчерская служба напоминает о возможных изменениях в графике из-за погодных условий или аварийных ситуаций.

Полный график отключения света на неделю с 1 по 7 декабря в Полтавской области доступен на сайте компании и местных СМИ, что позволяет планировать действия без ущерба для повседневной жизни.

Последние новости Украины:

Напомним, Politeka писала, Дефицит продуктов в Полтавской области: популярных товаров стало значительно меньше, почему наблюдается недостаток.

Также Politeka сообщала, Подорожание продуктов в Полтавской области: новые расценки могут удивить.

Как сообщала Politeka, Бесплатные продукты для ВПЛ и пенсионеров в Полтаве: какие документы следует предоставить для получения.