Граждане, подпадающие под условия программы, могут получить денежную помощь для ВПЛ в Харьковской области двумя способами.

Представительство UNICEF Ukraine выделит дополнительную денежную помощь для ВПЛ в Харьковской области и других прифронтовых территорий, пишет Politeka.net

Известно, кто из переселенцев сможет воспользоваться соответствующей поддержкой, сообщили в пресс-центре Министерства социальной политики Украины.

UNICEF планирует предоставить дополнительное финансирование для поддержки более шести тысяч детей с инвалидностью подгруппы А на прифронтовых территориях Украины в зимний период. Организация присоединится к правительственной программе "Зимняя поддержка", которая предусматривает единовременную денежную помощь для ВПЛ в Харьковской области и других регионах Украины в размере 6 500 гривен для наиболее уязвимых категорий несовершенолетних.

По сообщению ведомства, выплата будет предоставляться детям малообеспеченных семей, несовершенолетних с инвалидностью, которые воспитываются в приемных семьях или детских домах семейного типа, а также детям среди внутренне перемещенных лиц.

Граждане, подпадающие под условия программы, могут получить денежную помощь двумя способами: онлайн через мобильное приложение "Дия" или офлайн через Пенсионный фонд Украины.

Для дистанционного оформления помощи через "Дия" необходимо открыть "Дия.Карту" и выполнить следующие шаги: выбрать пункт "Сервисы", перейти в раздел "Зимняя поддержка", выбрать соответствующую программу и подтвердить наличие "Дия.Карты".

Выплаты имеют целевое назначение и могут быть использованы только для покупки зимней одежды и обуви, а также медикаментов и витаминов в аптеках.

Оформление помощи по программе будет доступно до 17 декабря 2025, а средства можно использовать в течение 180 дней с момента начисления.

