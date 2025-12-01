Дефицит овощей в Харьковской области стал ключевым фактором, определяющим региональную ценовую ситуацию и влияющим на доступность сезонной продукции.

Дефицит овощей в Харьковской области повлек за собой заметный рост стоимости огурцов на местных рынках, сообщает Politeka.

Похолодание негативно отразилось на производстве свежей продукции, из-за чего объемы предложения сократились почти в пять раз по сравнению с предыдущей неделей. Такой дисбаланс между спросом и наличием товара спровоцировал дефицит, поднявший среднюю стоимость более чем на 60%. В настоящее время ценовой уровень удерживается около 80 гривен за килограмм.

По результатам мониторинга EastFruit , основной причиной сокращения крупных партий продаж стало уменьшение сборов в теплицах. Производители вынуждены реализовывать продукцию мелким оптом, что позволяет обеспечить лишь часть потребностей торговых точек. За последние дни средние показатели поднялись на 66%, удерживаясь в пределах 65–80 гривен за килограмм, что эквивалентно $1,57–1,93.

Ситуацию усложнило отсутствие импортных поставок, которые могли бы стабилизировать внутренний рынок. Спрос со стороны торговых компаний и оптовых покупателей остается высоким, потому они вынуждены адаптироваться к ограниченному количеству продукции, доступной для реализации.

Эксперты предполагают, что в ближайшее время могут появиться внешние поставщики, частично способные снизить напряжение и уравновесить соотношение спроса и предложения. Текущая ситуация подтверждает значительное влияние погодных условий на динамику цен основных продовольственных товаров и формирует общие тенденции аграрного рынка страны.

Итак, дефицит овощей в Харьковской области стал ключевым фактором, определяющим региональную ценовую ситуацию и влияющим на доступность сезонной продукции для местного населения.

