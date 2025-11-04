Дефицит некоторых продуктов в Харьковской области повлек за собой изменения на рынке, поэтому рассказываем об этом подробнее.

На рынке мяса рост цен связывается с определенным дефицитом продуктов в Харьковской области, сообщает Politeka.

Аналитики AgroWeek отмечают, что нынешние колебания стоимости свинины напрямую зависят от нехватки свиней в частных хозяйствах.

Такой дефицит продуктов в Харьковской области уже оказывает влияние на закупочную активность и стимулирует импорт мяса для поддержки внутреннего рынка.

По оценкам аналитика УКАБ Максима Гопки, с начала 2025 года цены на свинину выросли на 34%, а в годовом исчислении скачок достиг 60%. Основной причиной стали сокращение численности свиней зимой до 4,5 миллионов голов, преимущественно в частных хозяйствах.

Это создало дефицит продуктов в Харьковской области и вынудило рынок реагировать повышением закупочных ценников. В сентябре стоимость живого веса свиней беконных пород колебалась от 98 до 100 гривен за кг в зависимости от региона.

Активизация импорта явилась логическим следствием. Только в августе 2025 года было ввезено 4,6 тысяч тонн мяса, что на 48% больше, чем в июле. Всего за 8 месяцев объем поставок составил 14,9 тысяч тонн, что в 7,8 раза превышает показатель за аналогичный период 2024 года. Это рекорд с 2022 года.

По данным Госстата, к началу сентября 2025 года в Украине насчитывалось 4,8 миллиона свиней, что на 5% меньше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, но на 7% больше, чем в январе.

Несмотря на увеличение поголовья на 330 тысяч с начала года, предложение остается ограниченным.

