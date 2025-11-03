Дефіцит продуктів у Харківській області особливо відчутний на прикладі одного з найпопулярніших фруктів серед українців, повідомляє Politeka.

Експерт Тарас Баштанник зазначив, що протягом сезону ціни на цей фрукт щомісяця зростали на 5–7%, а на початку літа досягли 60–80 гривень за кілограм. Серед головних причин він назвав вичерпання запасів, зниження якості врожаю, брак сучасних сховищ та загальну нестачу продуктів у регіоні. Через це Україна навіть змушена була закуповувати яблука за кордоном, що нетипово для традиційного експортера.

З серпня спостерігається помірне зниження цін — зараз кілограм коштує 30–50 гривень. Аналітики очікують подальше незначне зростання на 3–5% щомісяця. Незважаючи на складну ситуацію, країна залишається експортером, проте за умови дефіциту в деяких областях імпорт може збільшуватися.

Внутрішній ринок орієнтується на міжнародні котирування та обсяги виробництва яблучного концентрату. Якщо ціни всередині країни падають, фермери спрямовують урожай на переробку або відправляють на зовнішній ринок. Вартість сортів відрізняється приблизно на 5–10% і залежить від розміру, кольору, смаку та товарного вигляду. Покупці віддають перевагу перевіреним видам, а виробники враховують кліматичні ризики під час планування нових насаджень.

Кліматичні умови значно впливають на формування плодів та їх забарвлення. Останні два сезони відзначилися втратами врожаю — цього року близько 30–40%, минулого — до 50%. Через це дефіцит продуктів у Харківській області залишається актуальною проблемою, яка впливає на доступність і ціну фруктів для споживачів.

