Грошова допомога для пенсіонерів у Харківській області надаватиметься окремим мешканцям громади замість безкоштовних продуктових наборів, що розповсюджувалися раніше, повідомляє Politeka.

Про зміни у системі підтримки повідомила Богодухівська міська рада.

У заяві йдеться про офіційний лист від благодійної організації «АДРА Україна», яка співпрацює з Всесвітньою продовольчою програмою ООН (WFP). З вересня 2025 року набирає чинності новий механізм допомоги населенню.

Відповідно до отриманого звернення, замість традиційних продуктових пакунків українці отримуватимуть кошти. Такий підхід дозволить кожному самостійно визначати, що саме придбати. Нова форма підтримки робить систему більш адресною та гнучкою.

Отримувачами фінансових виплат стануть домогосподарства, які належать до категорії соціально вразливих. Також участь у програмі гарантована тим родинам, що вже подавали власні дані для попередніх етапів гуманітарної підтримки.

Механізм передбачає щомісячні перерахування у розмірі 1200 гривень на одну особу. Кошти надходитимуть на банківський рахунок голови сім’ї, а остаточна сума залежатиме від кількості зареєстрованих членів. При цьому повторна реєстрація чи додаткові перевірки не потрібні.

Тривалість програми визначена як безстрокова. Вона триватиме доти, доки буде забезпечене фінансування та залишатимуться чинними рішення Всесвітньої продовольчої програми. У разі змін або завершення ініціативи мешканців поінформують додатково через офіційні канали міської ради. Отже, грошова допомога для пенсіонерів у Харківській області стає основним форматом замість видачі продуктових наборів.

