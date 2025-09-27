Тому подорожчання проїзду в Одеській області є економічно обґрунтованим кроком, необхідним для стабільного функціонування транспорту.

Подорожчання проїзду в Одеській області набуло чинності з 8 вересня і стосується приміських залізничних рейсів, повідомляє Politeka.

Нові тарифи визначені залежно від довжини маршруту та встановлені наказом директора філії «Приміська пасажирська компанія».

Так, поїздка на відстань до 30 км тепер коштує 20 гривень. Для маршрутів довжиною 31–50 км тариф становить 30 гривень, що стосується рейсів від станції Вигода до Одеси-Головної (34,1 км) та від Роздільної 1 (36,4 км). Дальші відстані оцінюються відповідно: 51–60 км — 35 грн, 61–70 км — 40, 71–80 км — 45, 81–90 км — 55. Поїздки понад 91 км і до 320 км обійдуться від 57 до 90 гривень залежно від протяжності маршруту.

У філії пояснюють, що перегляд цін був викликаний зростанням витрат на обслуговування залізничної інфраструктури та організацію перевезень. Тому подорожчання проїзду в Одеській області є економічно обґрунтованим кроком, необхідним для стабільного функціонування транспорту.

Пасажирам рекомендують завчасно ознайомитися з оновленою таблицею тарифів на вокзалах і станціях. Це дозволяє ефективніше планувати бюджет та враховувати витрати при регулярних поїздках. Компанія підкреслює, що підвищення цін спрямоване на збереження надійності рейсів і регулярності руху, тож пасажирам слід враховувати нові тарифи під час планування поїздок.

До слова, підвищення цін в Одеській області торкнулося не лише транспорту. Подорожчали й комунальні послуги. Зокрема, 10 вересня виконавчий комітет міста ухвалив нові розцінки на централізоване опалення, гаряче та холодне водопостачання, а також водовідведення.

