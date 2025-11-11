Місцеві жителі, які щодня їздять на роботу чи у справах через центр Києва, мають знати про введення обмежень руху транспорту.

Обмеження руху транспорту в Києві триватимуть впродовж місяця, повідомляє Politeka.

Як проінформували у пресслужбі міської державної адміністрації із посиланням на КК "Київавтодор", водіям варто планувати свої поїздки заздалегідь, щоб не потрапити у затори.

Обмеження руху транспорту в Києві діятиме на перехресті вулиць Володимирської та Богдана Хмельницького у Шевченківському районі. В період з 8 листопада до 8 грудня на цій ділянці будуть виконувати ремонтні роботи з ліквідації просадок дорожнього покриття.

За інформацією дорожників, ремонт проводитимуть поетапно, щоб мінімізувати незручності для водіїв. На окремих смугах проїзд буде перекрито, а частину дороги залишать відкритою. Так будуть робити, щоб не блокувати весь трафік.

Фахівці зазначили, що інтенсивність курсування автотранспорту на цьому перехресті є однією з найвищих у центрі столиці.

Міська влада нагадує, що обмеження руху транспорту в Києві є тимчасовим і спрямованим на покращення якості дорожнього покриття.

Водіям радять обирати альтернативні маршрути. Особливо це стосується тих, хто щодня користується центральними вулицями для поїздок на роботу або з неї.

Також нагадаємо, що раніше ми писали про зміни в курсуванні деяких трамваїв та автобусів. Коригування будуть діяти в період з 10 до 14 листопада через проведення ремонтних робіт на трамвайних коліях по вулиці Кирилівській.

Щоб надати місцевим мешканцям зручне сполучення під час проведення ремонтних робіт, «Київпастранс» запровадить автобусний маршрут під номером 19-Т. Детальніше про це можна прочитати у нашій статті за посиланням.

