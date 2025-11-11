Местные жители, ежедневно ездящие на работу или по делам через центр Киева, должны знать о введении ограничений движения транспорта.

Ограничения движения транспорта в Киеве продлятся в течение месяца, сообщает Politeka.

Как проинформировали в пресс-службе городской государственной администрации со ссылкой на УК "Киевавтодор", водителям следует планировать свои поездки заранее, чтобы не попасть в пробки.

Ограничения движения транспорта в Киеве будут действовать на перекрестке улиц Владимирской и Богдана Хмельницкого в Шевченковском районе. В период с 8 ноября по 8 декабря на этом участке будут выполнять ремонтные работы по ликвидации просадок дорожного покрытия.

По информации дорожников, ремонт будут производить поэтапно, чтобы минимизировать неудобства для водителей. На отдельных полосах проезд будет перекрыт, а часть дороги оставят открытой. Так будут поступать, чтобы не блокировать весь трафик.

Специалисты отметили, что интенсивность курсирования автотранспорта на этом перекрестке является одной из самых высоких в центре столицы.

Городские власти напоминают, что ограничение движения транспорта в Киеве временное и направлено на улучшение качества дорожного покрытия.

Водителям советуют выбирать альтернативные маршруты. Особенно это касается тех, кто каждый день пользуется центральными улицами для поездок на работу или из нее.

Также напомним, что раньше мы писали об изменениях в курсировке некоторых трамваев и автобусов. Корректировки будут действовать в период с 10 по 14 ноября из-за проведения ремонтных работ на трамвайных путях по улице Кирилловской.

Чтобы предоставить местным жителям удобное сообщение во время проведения ремонтных работ, «Киевпасстранс» введет автобусный маршрут под номером 19-Т. Более подробно об этом можно прочитать в нашей статье по ссылке.

