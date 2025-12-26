Графік відключення світла в Полтавській області на 27 грудня охоплює як приватні будинки, так і багатоповерхові будівлі.

Графік відключення світла в Полтавській області на 27 грудня торкнеться мешканців низки населених пунктів, які повинні врахувати тимчасові перебої в електропостачанні, повідомляє Politeka.

Як інформує офіційна сторінка Омельницької громади, планові роботи на мережах відбудуться з 08:00 до 19:00.

У селі Онищенки будуть відключені вулиці Дачна та Лісова.

У селі Романки тимчасово не буде світла на вулиці Лугова.

У Федоренках ремонти зачеплять Омельницьку.

Село Щербаки відчують перебої на вул. Богдана Хмельницького, Весняна, Героїв полку Азов, Залізнична, Зелена Діброва, Кільцева, Кобзарська, Кольцова, Марка Кропивницького, Омельницька та Революціонерів.

У Варакутах відключення торкнуться Автозаводської та Нової.

У Демидівці планові роботи проведуть на Веселій, Садовій та вулиці Української Перемоги.

У селах Ковалі, Найденівка, Радочини, Щербухи, Яремівка, Гуньки, Степівка, Крамаренки, Литвиненки та Омельник відключення зачеплять центральні та другорядні вулиці, включно з Центральною, Шкільною, Степовою, Молодіжною, Набережною, Поштовою та Тараса Шевченка.

Під час знестрмулень мешканцям радять заздалегідь підготувати альтернативне освітлення, зарядити електронні пристрої та дотримуватися правил безпеки при роботі з електроприладами.

Графік відключення світла в Полтавській області на 27 грудня охоплює як приватні будинки, так і багатоповерхові будівлі. Роботи проводяться для модернізації мереж та забезпечення стабільного енергопостачання у подальшому.

Жителям нагадують: будь-які зміни у графіку будуть оперативно оприлюднені на офіційних ресурсах громад. Громадяни можуть уточнювати деталі та планувати свій день з урахуванням тимчасових перебоїв електроенергії.

