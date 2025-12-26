Графік відключення світла в Полтавській області на 27 грудня торкнеться мешканців низки населених пунктів, які повинні врахувати тимчасові перебої в електропостачанні, повідомляє Politeka.
Як інформує офіційна сторінка Омельницької громади, планові роботи на мережах відбудуться з 08:00 до 19:00.
У селі Онищенки будуть відключені вулиці Дачна та Лісова.
У селі Романки тимчасово не буде світла на вулиці Лугова.
У Федоренках ремонти зачеплять Омельницьку.
Село Щербаки відчують перебої на вул. Богдана Хмельницького, Весняна, Героїв полку Азов, Залізнична, Зелена Діброва, Кільцева, Кобзарська, Кольцова, Марка Кропивницького, Омельницька та Революціонерів.
У Варакутах відключення торкнуться Автозаводської та Нової.
У Демидівці планові роботи проведуть на Веселій, Садовій та вулиці Української Перемоги.
У селах Ковалі, Найденівка, Радочини, Щербухи, Яремівка, Гуньки, Степівка, Крамаренки, Литвиненки та Омельник відключення зачеплять центральні та другорядні вулиці, включно з Центральною, Шкільною, Степовою, Молодіжною, Набережною, Поштовою та Тараса Шевченка.
Під час знестрмулень мешканцям радять заздалегідь підготувати альтернативне освітлення, зарядити електронні пристрої та дотримуватися правил безпеки при роботі з електроприладами.
Графік відключення світла в Полтавській області на 27 грудня охоплює як приватні будинки, так і багатоповерхові будівлі. Роботи проводяться для модернізації мереж та забезпечення стабільного енергопостачання у подальшому.
Жителям нагадують: будь-які зміни у графіку будуть оперативно оприлюднені на офіційних ресурсах громад. Громадяни можуть уточнювати деталі та планувати свій день з урахуванням тимчасових перебоїв електроенергії.
Останні новини України:
Також Politeka повідомляла, Грошова допомога для ВПО у Полтавській області: на які виплати можна розраховувати у грудні 2025.
Як повідомляла Politeka, Подорожчання продуктів у Полтавській області: яких цінників чекати напередодні свят.