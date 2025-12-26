График отключения света в Полтавской области на 27 декабря включает как частные дома, так и многоэтажные здания.

График отключения света в Полтавской области на 27 декабря коснется жителей ряда населенных пунктов, которые должны учесть временные перебои в электроснабжении, сообщает Politeka.

Как сообщает официальная страница Омельницкого общества, плановые работы на сетях состоятся с 08:00 до 19:00.

В селе Онищенко будут отключены улицы Дачная и Лесная .

В селе Романки временно не будет света на улице Луговая .

В Федоренках ремонты затронут Хмельницкую .

Село Щербаки ощутят перебои по ул. Богдана Хмельницкого, Весенняя, Героев полка Азов, Железнодорожная, Зеленая Диброва, Кольцевая, Кобзарская, Кольцова, Марка Кропивницкого, Омельницкая и Революционеров .

В Варакутах отключения коснутся Автозаводской и Новой .

В Демидовке плановые работы проведут на Веселой, Садовой и улице Украинской Победы .

В селах Ковали, Найденовка, Радочины, Щербухи, Яремовка, Гуньки, Степовка, Крамаренко, Литвиненко и Омельник отключения зацепят центральные и второстепенные улицы, включая Центральную, Школьную, Степную, Молодежную, Набережную, Почтовую и Тараса.

Во время обесточиваний жителям советуют заранее подготовить альтернативное освещение, зарядить электронные устройства и соблюдать правила безопасности при работе с электроприборами.

График отключения света в Полтавской области на 27 декабря включает как частные дома, так и многоэтажные здания. Работы производятся для модернизации сетей и обеспечения стабильного энергоснабжения в дальнейшем.

Жителям напоминают, что любые изменения в графике будут оперативно обнародованы на официальных ресурсах общин. Граждане могут уточнять детали и планировать свой день с учетом временных перебоев электроэнергии.

