Графік відключення світла в Чернігові на 27 грудня діє виключно в межах планових профілактичних робіт і спрямований на запобігання аварій.

Графік відключення світла в Чернігові на 27 грудня оприлюднили через планові роботи на міських електромережах, повідомляє Politeka.

Таку інформацію надають в Чернігівобленерго.

Вимкнення електроенергії триватиме з 09:00 до 17:00 і зачепить низку вулиць у різних районах.

Серед адрес, які залишаться без світла, – Андрія Мовчана, Василя Прохорського, В’ячеслава Радченка, В’ячеслава Чорновола, Довга, Дружби, Івана Богуна, Княжа, Космонавтів, Любецька та Перемоги.

Також тимчасові перебої торкнуться Півці, Ревуцького, Ремісничої, Святомихайлівської, Чернігівської, Чернігівського, Шкільного, Юдашкіна та Ящука. Загалом роботи охоплюють сотні будинків, у тому числі багатоповерхові житлові комплекси.

Міський енергопостачальник радить жителям завчасно підготуватися: перевірити роботу нагрівальних приладів, запасні джерела світла, а також дотримуватися правил безпеки.

У разі надзвичайних ситуацій можна звертатися до диспетчерської служби для уточнення інформації.

Наголошують, що графік відключення світла в Чернігові на 27 грудня діє виключно в межах планових профілактичних робіт і спрямований на запобігання аварій та підтримання стабільного електропостачання у зимовий період.

Місцева влада радить стежити за оновленнями на офіційних ресурсах і планувати використання електроенергії, щоб мінімізувати незручності під час вимкнень.

Міські служби вже завершили перевірку трансформаторних підстанцій і готують резервне обладнання на випадок непередбачуваних ситуацій. Енергетики радять жителям заздалегідь підготувати необхідні прилади та запаси, щоб мінімізувати незручності під час планового відключення.

