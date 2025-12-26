График отключения света в Чернигове на 27 декабря действует исключительно в рамках плановых профилактических работ и направлен на предотвращение аварий.

График отключения света в Чернигове на 27 декабря был обнародован из-за плановых работ на городских электросетях, сообщает Politeka.

Такую информацию предоставляют в Черниговоблэнерго .

Выключение электроэнергии будет продолжаться с 09:00 до 17:00 и заденет ряд улиц в разных районах.

Среди адресов, которые останутся без света, – Андрея Мовчана, Василия Прохорского, Вячеслава Радченко, Вячеслава Чорновила, Долгая, Дружбы, Ивана Богуна, Княжа, Космонавтов, Любецкая и Победы.

Также временные перебои коснутся Пивца, Ревуцкого, Ремесленной, Святомихайловской, Черниговской, Черниговского, Школьного, Юдашкина и Ящука. В общей сложности работы охватывают сотни домов, в том числе многоэтажные жилые комплексы.

Городской энергопоставщик советует жителям заранее подготовиться: проверить работу нагревательных приборов, запасные источники света, а также соблюдать правила безопасности.

В случае чрезвычайных ситуаций можно обращаться в диспетчерскую службу для уточнения информации.

Отмечают, что график отключения света в Чернигове на 27 декабря действует исключительно в рамках плановых профилактических работ и направлен на предотвращение аварий и поддержание стабильного электроснабжения в зимний период.

Местные власти советуют следить за обновлениями на официальных ресурсах и планировать использование электроэнергии, чтобы минимизировать неудобства во время отключений.

Городские службы уже завершили проверку трансформаторных подстанций и готовят резервное оборудование на случай непредвиденных ситуаций. Энергетики советуют жителям заранее подготовить необходимые приборы и запасы, чтобы свести к минимуму неудобства во время планового отключения.

