У Кременчуці з 25 грудня запровадили новий графік руху транспорту в Полтавській області, передає Politeka.

Таку інформацію надає міська рада.

Він передбачає курсування нового тролейбусного маршруту №17А+, який з’єднує мікрорайони Ревівка та Молодіжний із центральною частиною міста.

Перед запуском влітку в мікрорайоні Ревівка провели комплекс підготовчих робіт. Відремонтували дорожнє покриття, розширили проїжджу частину на проблемних ділянках, облаштували тротуари та майданчики для розвороту тролейбусів. Крім того, встановили нові зупинки для зручності пасажирів.

Введення маршруту стало можливим завдяки надходженню 8 із 18 нових тролейбусів у рамках програми «Міський громадський транспорт України 2». Наразі в Кременчуці функціонують 15 тролейбусних маршрутів, дев’ять із яких обладнані автономним ходом, що дозволяє курсують без підключення до контактної мережі на певних ділянках.

Згідно з розкладом, перший рейс тролейбуса №17А+ вирушає від вулиці Юрія Кондратюка о 07:20, а останній — о 20:34. Попередньо тролейбуси за цим маршрутом у місті не курсували, тож нововведення значно покращує транспортне сполучення для мешканців Ревівки та Молодіжного.

Виконані підготовчі роботи не лише забезпечили безпечне пересування транспорту, а й підвищили комфорт для пасажирів, зокрема шляхом облаштування сучасних зупинок та тротуарів. Місцева влада наголошує, що новий графік руху транспорту в Полтавській області сприятиме зручності пересування, скоротить час у дорозі та покращить доступ до центру міста.

