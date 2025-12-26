В Кременчуге с 25 декабря был введен новый график движения транспорта в Полтавской области, передает Politeka.

Такую информацию предоставляет городской совет.

Он предусматривает курсирование нового троллейбусного маршрута №17А+, соединяющего микрорайоны Ревовка и Молодежный с центральной частью города.

Перед запуском летом в микрорайоне Ревовка провели комплекс подготовительных работ. Отремонтировали дорожное покрытие, расширили проезжую часть на проблемных участках, обустроили тротуары и площадки для разворота троллейбусов. Кроме того, установили новые остановки для удобства пассажиров.

Введение маршрута стало возможным благодаря поступлению 8 из 18 новых троллейбусов в рамках программы «Городской общественный транспорт Украины 2». В Кременчуге функционируют 15 троллейбусных маршрутов, девять из которых оборудованы автономным ходом, что позволяет курсировать без подключения к контактной сети на определенных участках.

Согласно расписанию первый рейс троллейбуса №17А+ отправляется от улицы Юрия Кондратюка в 07:20, а последний — в 20:34. Предварительно троллейбусы по этому маршруту в городе не курсировали, так что нововведение значительно улучшает транспортное сообщение для жителей Ревовки и Молодежного.

Выполненные подготовительные работы обеспечили не только безопасное передвижение транспорта, но и повысили комфорт для пассажиров, в частности путем обустройства современных остановок и тротуаров. Местные власти подчеркивают, что новый график движения транспорта в Полтавской области будет способствовать удобству передвижения, сократит время в пути и улучшит доступ к центру города.

Последние новости Украины:

Напомним, Politeka писала, Гуманитарная помощь для пенсионеров в Полтаве: украинцам доступны бесплатные услуги.

Также Politeka сообщала, Денежная помощь для ВПЛ в Полтавской области: на какие выплаты можно рассчитывать в декабре 2025.

Как сообщала Politeka, Подорожание продуктов в Полтавской области: каких ценников ждать в канун праздников.