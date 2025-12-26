Безкоштовні продукти для ВПО та пенсіонерів у Кіровоградській області надаються в рамках роботи хабу «Єднання».

Безкоштовні продукти для ВПО та пенсіонерів у Кіровоградській області видаються за графіком, який постійно оновлюється, повідомляє Politeka.

Як йдеться на офіційному сайті Олександрійської районної державної адміністрації, у хабі «Єднання» ВПО та пенсіонери можуть отримати не лише безкоштовні продукти і гуманітарну допомогу, а й консультації щодо соціальних виплат.

Тут мешканцям Кіровоградської області пропонують підтримку у вирішенні адміністративних питань, супровід у місцевих установах та консультації щодо адаптації після переїзду.

Такий комплексний підхід дозволяє внутрішньо переміщеним особам швидше інтегруватися в громаду та отримати необхідну підтримку без додаткових бюрократичних складнощів.

Особливу увагу приділяють мешканцям Покровського району. Для них окрім стандартних наборів передбачені засоби гігієни.

Завдяки такій підтримці, в яку входять безкоштовні продукти для ВПО та пенсіонерів у Кіровоградській області, суттєво зменшуються щоденні витрати родин. Це є критично важливим для родин із обмеженими доходами.

Прийом громадян у хабі здійснюється з понеділка по п’ятницю з 9:00 до 17:00. Під час відвідування фахівці реєструють людей, інформують про актуальні програми допомоги, уточнюють індивідуальні потреби та формують персональні маршрути підтримки.

Продовольчі набори отримують особи з інвалідністю I та II груп, літні люди, а також громадяни з онкологічними захворюваннями.

Видача відбувається за попередньо визначеним графіком, який регулярно публікують у офіційному Telegram-каналі. Там же розміщують новини про зміни в роботі центру та оголошення.

