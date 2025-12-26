Бесплатные продукты для ВПЛ и пенсионеров в Кировоградской области предоставляются в рамках работы хаба «Единение».

Бесплатные продукты для ВПЛ и пенсионеров в Кировоградской области выдаются по постоянно обновляющемуся графику, сообщает Politeka.

Как говорится на официальном сайте Александрийской районной государственной администрации, в хабе «Единение» ВПЛ и пенсионеры могут получить не только бесплатные продукты и гуманитарную помощь, но и консультации по социальным выплатам.

Здесь жителям Кировоградской области предлагают поддержку в решении административных вопросов, сопровождение в местных учреждениях и консультации по адаптации после переезда.

Такой комплексный подход позволяет внутренне перемещенным лицам быстрее интегрироваться в общину и получить необходимую поддержку без дополнительных бюрократических сложностей.

Особое внимание уделяется жителям Покровского района. Для них, кроме стандартных наборов, предусмотрены средства гигиены.

Благодаря такой поддержке, включающей бесплатные продукты для ВПЛ и пенсионеров в Кировоградской области, существенно уменьшаются ежедневные расходы семей. Это критически важно для семей с ограниченными доходами.

Прием граждан в хабе осуществляется с понедельника по пятницу с 9:00 до 17:00. Во время посещения специалисты регистрируют людей, информируют об актуальных программах помощи, уточняют индивидуальные потребности и формируют персональные маршруты поддержки.

Продовольственные наборы получают лица с инвалидностью I и II групп, пожилые люди, а также граждане с онкологическими заболеваниями.

Выдача происходит по предварительно определенному графику, регулярно публикуемому в официальном Telegram-канале. Там же размещают новости об изменениях в работе центра и объявления.

