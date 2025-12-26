Бесплатные продукты для ВПЛ и пенсионеров в Кировоградской области выдаются по постоянно обновляющемуся графику, сообщает Politeka.

Как говорится на официальном сайте Александрийской районной государственной администрации, в хабе «Единение» ВПЛ и пенсионеры могут получить не только бесплатные продукты и гуманитарную помощь, но и консультации по социальным выплатам.

Здесь жителям Кировоградской области предлагают поддержку в решении административных вопросов, сопровождение в местных учреждениях и консультации по адаптации после переезда.

Такой комплексный подход позволяет внутренне перемещенным лицам быстрее интегрироваться в общину и получить необходимую поддержку без дополнительных бюрократических сложностей.

продуктовые наборы

Особое внимание уделяется жителям Покровского района. Для них, кроме стандартных наборов, предусмотрены средства гигиены.

Благодаря такой поддержке, включающей бесплатные продукты для ВПЛ и пенсионеров в Кировоградской области, существенно уменьшаются ежедневные расходы семей. Это критически важно для семей с ограниченными доходами.

Прием граждан в хабе осуществляется с понедельника по пятницу с 9:00 до 17:00. Во время посещения специалисты регистрируют людей, информируют об актуальных программах помощи, уточняют индивидуальные потребности и формируют персональные маршруты поддержки.

Продовольственные наборы получают лица с инвалидностью I и II групп, пожилые люди, а также граждане с онкологическими заболеваниями.

Выдача происходит по предварительно определенному графику, регулярно публикуемому в официальном Telegram-канале. Там же размещают новости об изменениях в работе центра и объявления.

