Новий графік руху поїздів в Черкаській області вводиться з 24 грудня, зміни стосуються кількох важливих експресів регіону, повідомляє Politeka.net.

Про це йдеться в повідомленні "Укрзалізниці" в Телеграм.

Поїзд №6302 курсуватиме за маршрутом Христинівка — Черкаси замість сполучення Христинівка — станція імені Тараса Шевченка. До станції імені Тараса Шевченка рух здійснюватиметься відповідно до чинного графіка, після чого поїзд прямуватиме далі за оновленим розкладом. Відправлення заплановане з 11.31 до 11.46. Прибуття поїзда до Черкас заплановане на 12.46.

Також змінюється маршрут поїзда №6301, який курсуватиме за напрямком Черкаси — Христинівка замість рейсу №6027. Відправлення з Черкас здійснюватиметься о 17.50. Прибуття на станцію імені Тараса Шевченка заплановане з 18.54 до 19.10, після чого поїзд продовжить рух згідно з чинним розкладом.

Експрес №6093 сполученням Гребінка — Черкаси курсуватиме за оновленим розкладом із детальним постанційним графіком руху. Відправлення зі станції Гребінка заплановане на 14.25, що на 25 хвилин пізніше попереднього часу. Прибуття поїзда до Черкас заплановане на 16.47.

Призначається приміський експрес №6025 Черкаси — ім.Т.Шевченка. Розклад виглядає наступним чином:

Відправлення о 13.00

з.п Буддеталь 13.06 - 13.07

Пост 894 км 13.08

Рзд.898 км 13.15

Пост 900 км 13.21

з.п Степанки 13.24 - 13.25

Білозір'я 13.31 - 13.32

з.п Хацьки 13.38 - 13.39

Пост 910 км 13.42

з.п Калатор 13.43 - 13.44

Сміла 13.50 - 13.51

з.п Центральна 13.55 - 13.56

з.п Сріблянка 13.58

прибуття - 14.04.

Також новий графік руху поїздів в Черкаській області передбачає відміну курсування поїзда №6027 Черкаси — ім.Т.Шевченка. Пасажирів просять враховувати ці зміни під час планування поїздок.

