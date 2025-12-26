Новый график движения поездов в Черкасской области вводится с 24 декабря, изменения касаются нескольких важных экспрессов региона, сообщает Politeka.net.

Об этом говорится в сообщении "Укрзализныци"

Поезд №6302 будет курсировать по маршруту Христиновка – Черкассы вместо сообщения Христиновка – станция имени Тараса Шевченко. До станции имени Тараса Шевченко движение будет осуществляться в соответствии с действующим графиком, после чего он будет следовать по обновленному расписанию. Отправка запланирована с 11.31 до 11.46. Прибытие его запланировано на 12:46.

Также меняется маршрут состава №6301, который будет курсировать по направлению Черкассы — Христиновка вместо рейса №6027. Отправка из Черкасс будет осуществляться в 17:50. Прибытие на станцию ​​имени Тараса Шевченко запланировано с 18:54 до 19:10, после чего он продолжит движение согласно действующему расписанию.

Экспресс №6093 сообщением Гребинка — Черкассы будет курсировать по обновленному расписанию с детальным графиком движения. Отправка со станции Гребенка запланирована на 14.25, что на 25 минут позже предыдущего времени. Прибытие запланировано на 16:47.

Назначается пригородный экспресс №6025 Черкассы – им.Т.Шевченко. Расписание выглядит следующим образом:

Отправление в 13.00

з.п Стройдеталь 13.06 - 13.07

Пост 894 км 13.08

Рзд.898 км 13.15

Пост 900 км 13.21

з.п Степанки 13.24 – 13.25

Билозвездие 13.31 - 13.32

з.п Хацьки 13.38 - 13.39

Пост 910 км 13.42

з.п Колатор 13.43 - 13.44

Смело 13.50 – 13.51

з.п Центральная 13.55 - 13.56

з.п Серебрянка 13.58

прибытие – 14.04.

Также новый график движения поездов в Черкасской области предусматривает отмену курсирования поезда №6027 Черкассы - им.Т.Шевченко. Пассажиров просят учитывать эти изменения при планировании поездок.

