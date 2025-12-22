Повышение тарифов на коммунальные услуги в Черкасской области объясняют необходимостью поддержки стабильной работы коммунальных предприятий.

Повышение тарифов на коммунальные услуги в Черкасской области утверждено Каневским городским советом, сообщает Politeka.

Решение было принято на заседании исполнительного комитета 16 декабря. Новые цены на водоснабжение, водоотвод и обслуживание бытовых отходов вступят в силу с 1 января 2026 года.

По словам начальника отдела ЖКХ, инфраструктуры и энергоэффективности Дмитрия Балана, изменения обоснованы экономическими расчетами коммунальных предприятий. Профильная комиссия подробно анализировала документы и подтверждала целесообразность пересмотра стоимости.

Причинами удорожания стали рост минимальной зарплаты, прожиточного минимума, расходов на электроэнергию и ее распределение, повышение налогов, а также рост цен на материалы, горючее и запасные части.

С 1 января 2026 года будут действовать следующие показатели:

централизованное водоснабжение - 55,74 грн за кубометр;

централизованный водоотвод – 38,28 за кубометр.

Кроме того, изменены расценки на услуги по управлению бытовыми отходами. Среднее повышение составляет 17%. Большинство жителей смогут воспользоваться субсидиями или льготами для компенсации расходов.

Месячная плата за обслуживание мусора для многоквартирных домов с контейнерной системой составит 48,14 гривен на одного жителя. Для частного сектора такая же сумма за контейнерную схему, а по бесконтейнерной системе — 40,02 гривен на человека.

Стоимость отдельных операций по сбору и перевозке отходов также изменена. Например, для населения перевозки одного кубометра смешанных отходов из контейнеров обойдется в 127,49 грн, для бюджетных учреждений — 138,74 грн, а для других потребителей — 182,48 грн.

Повышение тарифов на коммунальные услуги в Черкасской области необходимо для обеспечения бесперебойной работы предприятий и предоставления услуг населению.

