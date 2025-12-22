Підвищення тарифів на комунальні послуги в Черкаській області пояснюють необхідністю підтримки стабільної роботи комунальних підприємств.

Підвищення тарифів на комунальні послуги в Черкаській області затверджено Канівською міською радою, повідомляє Politeka.

Рішення ухвалили на засіданні виконавчого комітету 16 грудня. Нові ціни на водопостачання, водовідведення та обслуговування побутових відходів вступлять в дію з 1 січня 2026 року.

За словами начальника відділу ЖКГ, інфраструктури та енергоефективності Дмитра Балана, зміни обґрунтовані економічними розрахунками комунальних підприємств. Профільна комісія детально аналізувала документи та підтверджувала доцільність перегляду вартості.

Причинами подорожчання стали зростання мінімальної зарплати, прожиткового мінімуму, витрат на електроенергію та її розподіл, підвищення податків, а також збільшення цін на матеріали, пальне та запасні частини.

З 1 січня 2026 року діятимуть такі показники:

централізоване водопостачання — 55,74 грн за кубометр;

централізоване водовідведення — 38,28 за кубометр.

Крім того, змінено розцінки на послуги з управління побутовими відходами. Середнє підвищення становить 17%. Більшість жителів зможе скористатися субсидіями або пільгами для компенсації витрат.

Місячна плата за обслуговування сміття для багатоквартирних будинків із контейнерною системою становитиме 48,14 гривень на одного мешканця. Для приватного сектору — така ж сума за контейнерну схему, а за безконтейнерною системою — 40,02 гривень на людину.

Вартість окремих операцій із збирання та перевезення відходів також змінена. Наприклад, для населення перевезення одного кубометра змішаних відходів із контейнерів коштуватиме 127,49 грн, для бюджетних установ — 138,74 грн, а для інших споживачів — 182,48 грн.

Підвищення тарифів на комунальні послуги в Черкаській області необхідне для забезпечення безперебійної роботи підприємств та стабільного надання послуг населенню.

