Ремонтні роботи проводяться з метою покращення транспортної інфраструктури, що призвело до введення нового графіку руху транспорту в Києві.

Новий графік руху транспорту в Києві введено з понеділка на кількох маршрутах у зв’язку з проведенням ремонтних робіт на трамвайних коліях, пише Politeka.net.

Про це попередили у КМДА.

У період із 10 по 14 листопада діятиме новий графік руху транспорту в Києві. Відбудуться зміни в роботі кількох трамвайних маршрутів у зв’язку з проведенням ремонтних робіт на трамвайних коліях по вулиці Кирилівській.

Фахівці зазначають, що ремонт трамвайної інфраструктури є необхідним для підвищення безпеки руху, поліпшення якості перевезень і зниження рівня зношеності колій. Роботи триватимуть щодня з 10 години ранку до 17 години вечора, у цей час трамвайний рух буде частково обмежено, а маршрути деяких трамваїв тимчасово змінено.

Зокрема, протягом зазначеного періоду трамваї маршрутів номер 11, 12 та 16 курсуватимуть від вулиці Йорданської, Пущі-Водиці та станції метро «Героїв Дніпра» лише до вулиці Семена Скляренка.

Також зміниться маршрут трамвая номер 19. Він тимчасово курсуватиме від Контрактової площі до зупинки «Стадіон Спартак», не доїжджаючи до звичних кінцевих пунктів.

Щоб забезпечити пасажирам зручне сполучення під час проведення ремонтних робіт, у «Київпастрансі» запровадять тимчасовий автобусний маршрут під номером дев’ятнадцять-Т.

Автобуси цього маршруту рухатимуться від Контрактової площі через вулиці Спаську, Межигірську, Щекавицьку, Костянтинівську, Оленівську, Кирилівську, Сирецьку, Семена Скляренка, Автозаводську та Полярну — до площі Тараса Шевченка.

У зворотному напрямку транспорт курсуватиме тією ж дорогою — через Полярну, Автозаводську, Семена Скляренка, Сирецьку, Кирилівську, Щекавицьку, Костянтинівську та Спаську вулиці, з поверненням до Контрактової площі.

