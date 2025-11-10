Ремонтные работы ведутся с целью улучшения транспортной инфраструктуры, что привело к введению нового графика движения транспорта в Киеве.

Новый график движения транспорта в Киеве введен с понедельника по нескольким маршрутам в связи с проведением ремонтных работ на трамвайных путях, пишет Politeka.net.

Об этом предупредили в КГГА.

В период с 10 по 14 ноября будет действовать новый график движения транспорта в Киеве. Произойдут изменения в работе нескольких трамвайных рейсов в связи с проведением ремонтных работ на трамвайных путях по улице Кирилловской.

Специалисты отмечают, что ремонт трамвайной инфраструктуры необходим для повышения безопасности движения, улучшения качества перевозок и снижения уровня износа путей. Работы будут продолжаться ежедневно с 10 часов утра до 17 часов вечера, в это время трамвайное движение будет частично ограничено, а маршруты некоторых трамваев временно изменены.

В частности, в течение указанного периода трамваи маршрутов номер 11, 12 и 16 будут курсировать от улицы Иорданской, Пущи-Водицы и станции метро «Героев Днепра» только до улицы Семена Скляренко.

Также изменится рейс трамвая номер 19. Он будет временно курсировать от Контрактовой площади до остановки «Стадион Спартак», не доезжая до привычных конечных пунктов.

Чтобы обеспечить пассажирам удобное сообщение во время проведения ремонтных работ, в «Киевпасстрансе» введут временный автобусный маршрут под номером девятнадцать-Т.

Автобусы этого маршрута будут двигаться от Контрактовой площади через улицы Спасскую, Межигорскую, Щекавицкую, Константиновскую, Еленовскую, Кирилловскую, Сырецкую, Семена Скляренко, Автозаводскую и Полярную - к площади Тараса Шевченко.

В обратном направлении транспорт будет курсировать по той же дороге — через Полярную, Автозаводскую, Семена Скляренко, Сырецкую, Кирилловскую, Щекавицкую, Константиновскую и Спасскую улицы, с возвращением к Контрактовой площади.

