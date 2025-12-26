Нова система оплати проїзду в Запоріжжі також дає змогу поповнювати баланс без комісії.

Нова система оплати проїзду в Запоріжжі запроваджує цифровий формат розрахунку в громадському транспорті через транспортну картку «Січ Загальна», повідомляє Politeka.

Як зазначили на офіційному ресурсі міської ради, оформлення доступне онлайн через застосунок EasyPay. Вартість картки становить 60 гривень, а після оплати вона одразу з’являється в акаунті користувача та готова до застосування.

Оплата поїздки відбувається шляхом сканування QR-коду в салоні або через вбудований сканер у смартфоні. Такий підхід дозволяє швидко підтвердити проїзд без паперових квитків.

Електронний проїзний діє протягом 75 хвилин з моменту активації. За цей час пасажир може здійснювати пересадки між маршрутами без додаткових витрат.

Окремо передбачена можливість додати до застосунку вже придбану пластикову картку та оплачувати поїздки безпосередньо телефоном. Нова система оплати проїзду в Запоріжжі також дає змогу поповнювати баланс без комісії — через EasyPay, вебсайт сервісу або міську мережу терміналів.

У міській раді нагадали, що з початку серпня мешканці отримали доступ до купівлі місячних проїзних. Їх можна активувати через безконтактні пристрої, встановлені у транспорті.

Очікується, що нововведення спростить користування міськими маршрутами, зменшить потребу в готівці та зробить щоденні поїздки швидшими й зручнішими для пасажирів.

Крім того, в Запоріжжі повідомляли про новий графік руху поїздів.

Оновлений графік передбачає зручні стикувальні маршрути, що дають змогу дістатися до країн Європи лише з однією пересадкою, а також так само комфортно повернутися в Україну у зворотному напрямку.

