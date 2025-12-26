Новая система оплаты проезда в Запорожье также позволяет пополнять баланс без комиссии.

Новая система оплаты проезда в Запорожье вводит цифровой формат расчета в общественном транспорте через транспортную карту «Сечь Общая», сообщает Politeka.

Как отметили на официальном ресурсе городского совета, оформление доступно онлайн через приложение EasyPay. Стоимость карты составляет 60 гривен, а после оплаты она сразу появляется в аккаунте пользователя и готова к применению.

Оплата поездки производится путем сканирования QR-кода в салоне или через встроенный сканер в смартфоне. Такой подход позволяет быстро подтвердить проезд без бумажных билетов.

Электронный проездной действует в течение 75 минут с момента активации. За это время пассажир может производить пересадки между маршрутами без дополнительных затрат.

Отдельно предусмотрена возможность добавить в приложение уже приобретенную пластиковую карту и оплачивать поездки непосредственно по телефону. Новая система оплаты проезда в Запорожье также позволяет пополнять баланс без комиссии через EasyPay, вебсайт сервиса или городскую сеть терминалов.

В городском совете напомнили, что с начала августа жильцы получили доступ к покупке месячных проездных. Их можно активировать через бесконтактные устройства, установленные в транспорте.

Ожидается, что нововведение упростит пользование городскими маршрутами, уменьшит потребность в наличных деньгах и сделает ежедневные поездки более быстрыми и удобными для пассажиров.

Кроме того, в Запорожье сообщали о новом графике движения поездов.

Обновленный график предусматривает удобные стыковочные маршруты, позволяющие добраться до стран Европы только с одной пересадкой, а также комфортно вернуться в Украину в обратном направлении.

